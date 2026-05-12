EQS-DD: Rheinmetall AG: René Gansauge, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.05.2026 / 14:17 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: René Nachname(n): Gansauge

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.172,6 EUR 5.863,00 EUR 1.172,6 EUR 18.761,60 EUR 1.172,6 EUR 120.777,80 EUR 1.172,4 EUR 100.826,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.172,5181 EUR 246.228,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rheinmetall AG Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.rheinmetall.com

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