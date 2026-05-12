EQS-News: Darwin AG veröffentlicht Finanzzahlen und informiert über die Geschäftsentwicklung 2025

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Darwin AG veröffentlicht Finanzzahlen und informiert über die Geschäftsentwicklung 2025



12.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Corporate News

Darwin AG veröffentlicht Finanzzahlen und informiert über die Geschäftsentwicklung 2025

Konzernumsatz mehr als verdoppelt auf 54,3 Mio. EUR, Geschäftsjahr wird mit positivem Konzernergebnis abgeschlossen

Konzern verfügt über liquide Mittel und Wertpapiere in Höhe von insgesamt 53 Mio. EUR

Unternehmen positioniert sich mit einem integrierten Geschäftsmodell aus genetischer Diagnostik, personalisierten Gesundheitsprodukten und internationalem Vertrieb

München, 12. Mai 2026 - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute die Konzern-Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Darwin AG, kommentierte: „Das Geschäftsjahr 2025 markiert für den Darwin Konzern den Übergang von der strategischen Aufbauphase in eine Phase dynamischen und profitablen Wachstums, nachdem die ab dem Jahr 2023 initiierten Maßnahmen für proprietäre IT-Plattformen weitgehend abgeschlossen und erfolgreich umgesetzt wurden.

Der Ausbau unserer Partnerschaft mit 10x Health in den USA und die neu abgeschlossene Vereinbarung mit M42 in den Vereinigten Arabischen Emiraten tragen neben dem Wachstum unserer Vertriebskanäle in Europa zum zukünftigen Wachstum in unserem Kerngeschäft Gentests und personalisierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika bei. Sehr erfreulich hat sich unsere im Dezember 2024 getätigte Akquisition der MEDICOPHARM AG entwickelt und zum Wachstum im Pharma- und Medizinproduktebereich beigetragen. Damit sieht sich der Konzern in einer guten Ausgangsposition, das Wachstum in den kommenden Jahren durch Internationalisierung, Innovation und Skaleneffekte profitabel fortzusetzen. Mit dem geplanten Neubau unseres neuen Standorts werden wir nicht nur die Kapazitäten an das geplante Wachstum anpassen, sondern auch unsere Prozesse weiter optimieren.“

Finanzergebnisse für das Jahr 2025

Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 54,3 Mio. EUR (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR), was einem Anstieg von 114 % entspricht. Sie resultieren aus dem Kerngeschäft mit genetischen Testungen sowie darauf basierenden Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika (11,4Mio. EUR, Vorjahr: 7,5Mio. EUR) sowie aus dem Geschäftsfeld Pharma- und Medizinproduktehandel (42,9Mio. EUR, Vorjahr: 17,8Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns betrug -10,8Mio. EURund lag deutlich unter dem Vorjahr (26,4Mio. EUR). Ursache waren nach wie vor hohe Investitionen in die Entwicklung und Implementierung der neuen IT-Plattform Architektur für den Vertrieb sowie die Kunden- und Datenverarbeitung der personalisierten Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Dieses Projekt konnte im Geschäftsjahr 2025 weitgehend abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurden deutlich weniger Rückstellungen aufgelöst als im Vorjahr.

Das Geschäftsjahr konnte trotz der Transformation und hoher Aufwendungen wie geplant mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Das Konzernergebnis lag bei 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 18,5 Mio. EUR).

Die Darwin AG ist weiterhin gut finanziert. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf rund 12,5 Mio. EUR (Vorjahr: 20,7 Mio. EUR). Zusätzlich verfügte das Unternehmen über Wertpapiere in Höhe von rund 40 Mio. EUR (2024: 57,8 Mio. EUR).

Prognose

Im Januar 2026 veröffentlichte die Darwin AG eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie einen Ausblick auf die Folgejahre. Für 2026 wurden Umsatzerlöse von mehr als 65 Mio.€ und ein positives EBIT geplant. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage im mittleren Osten, der damit zusammenhängenden konjunkturellen Schwäche der europäischen Kernmärkte sowie kurzfristiger Änderungen der Rahmenbedingungen im Onlinevertrieb stellt sich das Geschäftsumfeld im laufenden Geschäftsjahr herausfordernder dar als bisher angenommen.. Der Vorstand rechnet momentan weiter mit moderat steigenden Konzernumsätzen. Hinsichtlich der genauen Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird der Konzern eine Prognose vorlegen, sobald dies mit hinreichender Sicherheit möglich ist.

Der Vorstand betont, dass das Geschäftsmodell des Konzerns und seiner Gesellschaften intakt ist und mittelfristig weiter mit stark steigenden Konzernumsätzen und steigenden Ergebnissen insbesondere im Geschäftsbereich Gentests und personalisierte Produkte gerechnet wird. Gleichwohl wird aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten der Mehrjahresausblick zeitlich und quantitativ nicht bestätigt.

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://darwin-biotech.com/de/startseite/

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