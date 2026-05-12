EQS-News: Die Gewinner des Journalistenpreises kumU 2026 stehen fest: Platz 1 für Matthias Jauch (FOCUS Magazin)

Emittent / Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Die Gewinner des Journalistenpreises kumU 2026 stehen fest: Platz 1 für Matthias Jauch (FOCUS Magazin)



12.05.2026 / 11:17 CET/CEST

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Die Gewinner des Journalistenpreises kumU 2026 stehen fest: Platz 1 für Matthias Jauch (FOCUS Magazin)

Frankfurt am Main, 12. Mai 2026 – Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) hat im Rahmen der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main den Journalistenpreis kumU 2026 verliehen. Mit dem Preis werden herausragende journalistische Beiträge ausgezeichnet, die die Bedeutung kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen für Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit fundiert und anschaulich beleuchten.

Die Gewinner des kumU-Journalistenpreises 2026:

1. Platz:Matthias Jauch (FOCUS Magazin)

Beitrag: „Willkommen im Übermorgenland“ Dotierung: 2.500 EUR

Kurzbeschreibung: Matthias Jauch wirft am Beispiel wegweisender Robotik-Start-ups einen faszinierenden Blick auf die Innovationskraft deutscher Zukunftsbranchen. Pointiert und tiefgründig analysiert er, wie die Symbiose aus KI und Mechanik dem demografischen Wandel trotzen kann und welche Standortbedingungen nötig sind, um dieses Potenzial langfristig im Land zu halten.

2. Platz:Daniel Mohr (FAZ)

Beitrag: „Warnhinweise“ Dotierung: 1.000 EUR

Kurzbeschreibung: Daniel Mohr zeigt am Beispiel irreführender Risikoszenarien bei Zertifikaten auf, wie gut gemeinter Anlegerschutz in der Praxis zu bürokratischen Fehlentwicklungen führt. Ein Phänomen, das auch das KMU-Segment schmerzhaft kennt. Eine praxisorientiertere Regulierung könnte dazu beitragen, neue Dynamik zu entfalten und den Weg für mehr Börsengänge im Mittelstand freizumachen.

3. Platz: Marc Moschettini (GoingPublic Magazin)

Beitrag: „Erfolgsmodell Schweden“ Dotierung: 500 EUR

Kurzbeschreibung: Marc Moschettini analysiert im direkten Vergleich zum stockenden deutschen IPO-Markt das skandinavische „Aktienwunderland“. Praxisnah arbeitet er heraus, wie Schweden durch gezielte politische Anreize, steuergeförderte Anlagesparkonten und eine breite Aktienkultur ein florierendes Ökosystem für Wachstumsunternehmen geschaffen hat.

Für die zahlreichen Einsendungen bedankt sich die Jury herzlich. Die Beiträge kamen aus unterschiedlichsten Mediengattungen – von regionalen Publikationen über Leitmedien bis hin zu spezialisierten Kapitalmarktmedien. Zur diesjährigen Jury gehörten: Peter Dietlmaier (CCounselors), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Dr. Sebastian Klein (ehem. CEO Fürstlich Castell’sche Bank), Prof. Dr. Christoph Moss (Mediamoss GmbH) und Thomas Strelow (BÖAG Börsen AG).

Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU, betont im Rahmen der Preisverleihung:

„Herausragender Wirtschaftsjournalismus ist ein unverzichtbarer Wegweiser für den deutschen Mittelstand. Die diesjährigen Preisträger zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig Innovation, der Mut zu neuen Wegen und ein starker, unbürokratischer Kapitalmarkt für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft sind. Sie schaffen es, komplexe regulatorische und ökonomische Zusammenhänge verständlich und nahbar zu transportieren.“

Weitere Informationen zum Preis und den bisherigen Preisträgern und Preisträgerinnen unter: https://www.kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis

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Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der KMU-Verband mit Sitz in Frankfurt a. M. setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Rechtsanwaltskanzlei Wegerich), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (Montega Markets GmbH), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG).

Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Herrn Präsident Ingo Wegerich

bei Airport Club Frankfurt

Frankfurt Airport Center

Hugo-Eckener-Ring

60549 Frankfurt am Main

wegerich@wegerich-law.com

www.kapitalmarkt-kmu.de

Medienkontakt:

Fabian Lorenz

T +49 151 4001 60 85

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