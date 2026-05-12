EQS-News: Eckert & Ziegler mit erfolgreichem Jahresauftakt. Prognose 2026 bestätigt.

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Eckert & Ziegler mit erfolgreichem Jahresauftakt. Prognose 2026 bestätigt.



12.05.2026 / 07:45 CET/CEST

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1. Quartal 2026:

Umsatz 72,9 Mio. € (VJ: 68,2 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen 16,0 Mio. € (VJ:16,2 Mio. €)

Nettogewinn 10,4 Mio. € (VJ: 9,7 Mio. €)

Jahresprognose 2026:

Umsatz von rund 320 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 80 Mio. € (bestätigt)

Berlin, den 12. Mai 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7% auf 72,9 Mio. € steigern. Aufgrund eines etwas schwächeren Produktmix im Segment Isotope Products in den ersten zwei Monaten des Jahres sank das bereinigte Konzern-EBIT um 2% auf 16,0 Mio. €. Der Nettogewinn erhöhte sich um 7% auf 10,4 Mio. € oder 0,17€ pro Aktie.



Die Umsätze im Segment Medical lagen in den ersten drei Monaten des Jahres mit 41,5 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,4 Mio. €). Nach wie vor bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen der wichtigste Umsatzbringer. Dabei sind insbesondere die Entwicklung der Umsätze mit Generatoren und im Bereich Contract Manufacturing & Development (CDMO) zu nennen.



Das Segment Isotope Products erzielte mit 31,5 Mio. € einen um 2,3 Mio. € oder etwa 7% niedrigeren Umsatz als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Auf ein starkes viertes Quartal 2025, folgte ein verhaltener Start in das Jahr, welches im März wieder deutlich an Dynamik gewann.



Die am 26. März 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Umsatz von rund 320 Mio. € und einem bereinigtem EBIT von rund 80 Mio. €.



Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.ezag.com/Q12026de



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

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