EQS-News: Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

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EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf
Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

12.05.2026 / 18:45 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt Hamburg, 12. Mai 2026

Die TAG Immobilien AG hatte am 16. August 2025 über ihre 100%ige polnische Tochtergesellschaft Vantage Development S.A. einen Vertrag zum Erwerb von ca. 5.300 Mietwohnungen von der R4R Poland sp. z o.o. unterzeichnet. Die polnische Kartellbehörde hat am heutigen Tag die Freigabe für diese Transaktion ohne Auflagen erteilt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird auf Basis der nun vorliegenden Zustimmung innerhalb der nächsten rund zwei Wochen erwartet.

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

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Unternehmen:TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
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Telefon:040 380 32 0
Fax:040 380 32 388
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ISIN:DE0008303504
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