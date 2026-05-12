EQS-News: Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

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Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt



12.05.2026 / 18:45 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt Hamburg, 12. Mai 2026



Die TAG Immobilien AG hatte am 16. August 2025 über ihre 100%ige polnische Tochtergesellschaft Vantage Development S.A. einen Vertrag zum Erwerb von ca. 5.300 Mietwohnungen von der R4R Poland sp. z o.o. unterzeichnet. Die polnische Kartellbehörde hat am heutigen Tag die Freigabe für diese Transaktion ohne Auflagen erteilt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird auf Basis der nun vorliegenden Zustimmung innerhalb der nächsten rund zwei Wochen erwartet.



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