EQS-News: Hauptversammlung beschließt Dividende – stabiles Ergebnis im ersten Quartal

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Hauptversammlung

Hauptversammlung beschließt Dividende – stabiles Ergebnis im ersten Quartal



12.05.2026 / 13:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Hauptversammlung beschließt Dividende – stabiles Ergebnis im ersten Quartal

Heute fand die Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG in Gummersbach statt.

Dividende für das Jahr 2025

Die Hauptversammlung hat die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen und Vorstand sowie Aufsichtsrat entlastet.

Die A.S. Création verfolgt grundsätzlich eine Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von rund 45 % des Ergebnisses je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einer Dividende von 0,15 € je Aktie bewusst von dieser Politik abgewichen, da die vorgeschlagene Ausschüttung über dem durch das Jahresergebnis abgeleiteten Niveau liegt. Grundlage hierfür ist die solide Liquiditäts- und Eigenkapitalausstattung, die eine Ausschüttung ohne Beeinträchtigung der finanziellen Stabilität ermöglicht. Ziel ist es, die Aktionäre trotz eines moderaten Ergebnisses angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

A.S. Création behauptet Ergebnis im ersten Quartal 2026

In der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026:

Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Quartal 2026 vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds einen Umsatzrückgang um 7,1 % auf 29,4 Mio. € (Vorjahr: 31,6 Mio. €). Belastend wirkten insbesondere geopolitische Unsicherheiten, eine schwache Baukonjunktur sowie eine verhaltene Konsumstimmung.

Trotz des rückläufigen Umsatzes konnte A.S. Création im ersten Quartal 2026 ein operatives Ergebnis von 1,4 Mio. € auf Vorjahresniveau erzielen. Maßgeblich hierfür war insbesondere die Verbesserung der Rohertragsmarge auf 55,5 %. Gleichzeitig wirkten sich Effizienzmaßnahmen und Kostendisziplin positiv aus, sodass sowohl die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch der Personalaufwand gesenkt werden konnten. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 0,7 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €).

Im Berichtszeitraum traten keine wesentlichen Währungseffekte auf. Im Vorjahreszeitraum wurden hingegen Währungsgewinne von 0,3 Mio. € erzielt. Bereinigt um diese Effekte verbesserte sich das operative Ergebnis im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Mio. € auf 1,4 Mio. €.

Stabile Ergebnisentwicklung stützt Prognose 2026

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Quartals bestätigt der Vorstand die Jahresprognose, auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt. Für das Geschäftsjahr 2026 werden Umsätze zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. € sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis in einer Bandbreite von -1,5 Mio. € bis +3,0 Mio. € erwartet.

Entscheidend für die Zielerreichung bleibt die weitere Umsatzentwicklung. Wachstumsimpulse sollen insbesondere durch den Ausbau der Marktposition sowie die Stärkung der Aktivitäten im Bereich Digitaldruck und E-Commerce gesetzt werden. Gleichzeitig sollen prozessuale und strukturelle Effizienzsteigerungen die Ertragskraft nachhaltig weiter verbessern. Die Sicherung der Rohertragsmarge - insbesondere vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise infolge des Iran-Konflikts - sowie ein konsequentes Kostenmanagement bleiben zentrale Handlungsfelder.

Gummersbach, 12. Mai 2026

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit:

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

Kontakt:

Michael Rockenbach

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 388

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2325108

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325108 12.05.2026 CET/CEST