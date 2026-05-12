EQS-News: IONOS mit erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 2026

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IONOS mit erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 2026



12.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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+ 180.000 auf 6,81 Mio. Kunden

+ 5,7 % Umsatz auf 348,4 Mio. € (+ 7,6 % ohne Währungseffekte)

+ 4,8 % bereinigtes EBITDA auf 118,2 Mio. €

33,9 % bereinigte EBITDA-Marge

Prognose 2026 bestätigt: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei ca. 7 % Umsatzwachstum

Karlsruhe / Berlin, 12. Mai 2026. Die IONOS Group SE ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.

Geschäftsverlauf

Die Kundenbasis wuchs im ersten Quartal 2026 um rund 180.000 auf 6,81 Millionen Kunden (Q1 2025: 6,40 Mio. Kunden) und damit deutlich stärker als im Vorjahreszeitraum (Q1 2025: + 80.000).

Der Umsatz erhöhte sich um 5,7 % auf 348,4 Mio. € (Q1 2025: 329,6 Mio. €). Ohne Währungseffekte hätte das Wachstum 7,6 % betragen.

Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2026 um 4,8 % auf 118,2 Mio. € (Q1 2025: 112,8 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 33,9 % (Q1 2025: 34,2 %), und spiegelt eine im Vergleich zum Vorjahr stärker auf das erste Quartal konzentrierte Verteilung von Marketingaufwendungen wider.

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,33 € im Vorjahr auf 0,40 € im ersten Quartal 2026. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

„Wir sind sehr gut ins Jahr 2026 gestartet und mit dem ersten Quartal äußerst zufrieden. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist stark – das zeigt sich am nochmals deutlich beschleunigten Kundenwachstum auf jetzt über 6,8 Millionen Kunden, bei gleichbleibend hoher Profitabilität", sagt Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE. „Neben unseren millionenfach bewährten Anwendungen rund um die Präsenz im Internet und der Steigerung der Produktivität unserer Kunden bieten wir mit dem neuen KI-Ökosystem IONOS Momentum und unserer souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur weitere Lösungen, die sich hoher Nachfrage erfreuen. Das macht uns sehr zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf.”

Ausblick 2026 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet IONOS unverändert einen sehr guten Geschäftsverlauf. Insgesamt wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % (2025: 1.316,9 Mio. €) erwartet, bzw. ca. 8 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen.

IONOS profitiert dabei von den positiven Umsatzeffekten des Neukundenwachstums im Jahr 2025, das auch 2026 anhalten soll, sowie vom Up- und Cross-Selling an über 6,8 Millionen Bestandskunden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft großes Wachstumspotenzial in bereits bestehenden, aber insbesondere auch in neuen KI-Produkten.

Damit einhergehend plant IONOS eine weitere Steigerung der Profitabilität: Das bereinigte EBITDA soll 2026 auf rund 530 Mio. € steigen (2025: 485,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge wird für 2026 zwischen 37 und 38 % erwartet (2025: 36,8 %).



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