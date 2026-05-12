EQS-News: Jahresauftakt nach Plan: CEWE bestätigt mit Q1 die Jahreszielsetzungen für 2026

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Jahresauftakt nach Plan: CEWE bestätigt mit Q1 die Jahreszielsetzungen für 2026



12.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Jahresauftakt nach Plan: CEWE bestätigt mit Q1 die Jahreszielsetzungen für 2026

Gruppen-Umsatz steigt im ersten Quartal 2026 um +1,4% auf 175,8 Mio. Euro

Erfolgsprodukt legt weiter zu: CEWE FOTOBUCH Absatz steigt um +2,2% auf 1,33 Mio. verkaufte Exemplare

Gruppen EBIT liegt mit 5,6 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen und bestätigt damit die Jahreszielsetzung für 2026

Ausgezeichnet innovativ: CEWE-Gruppe gewinnt vier TIPA World Awards

Gestern mit separater Ad-hoc- und Pressemitteilung kommuniziert: CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress und fokussiert sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing

Oldenburg, 12. Mai 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Gruppenumsatz legte im ersten Quartal 2026 mit +1,4% auf 175,8 Mio. Euro zu und verzeichnete für ein erstes Quartal einen neuen Höchstwert (Q1 2025: 173,4 Mio. Euro). Mit 2,2% Wachstum und 1,33 Mio. verkauften Exemplaren unterstrich dabei das CEWE FOTOBUCH erneut seine marktführende Stellung in Europa. Das Gruppen-EBIT liegt mit 5,6 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen und bestätigt damit die Jahreszielsetzung für 2026 (Gruppen-EBIT Q1 2025: 6,1 Mio. Euro). Das Ergebnis trägt dabei eine Personalkostensteigerung von über 2 Mio. Euro, die seit der Tarifeinigung im zweiten Halbjahr 2025 wirkt. „Mit den Ergebnissen des ersten Quartals sind wir gut in das Jahr 2026 gestartet. Trotz eines gesamtwirtschaftlich weiterhin herausfordernden Umfelds ist es uns gelungen, mit unseren starken Markenpositionen im europäischen Fotomarkt weiteres Wachstum für unsere Gruppe zu erzeugen. Als Innovationsführer freuen wir uns besonders über die erneute Auszeichnung durch die internationale Fachjury der ‚Technical Image Press Association‘ mit – in diesem Jahr sogar – vier TIPA World Awards für die CEWE Group“, betonte Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mit dem erfolgreichen ersten Quartal liegt das Unternehmen klar auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen und bestätigt den Ausblick für 2026. Zudem hat CEWE gestern in einer separaten Ad-hoc- sowie Pressemitteilung kommuniziert, dass der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress veräußert wird und CEWE sich damit vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing fokussiert.

Fotofinishing-Geschäft legt im ersten Quartal weiter zu

Der Fotofinishing-Umsatz stieg im ersten Quartal 2026 um +1,7% auf 147,3 Mio. Euro (Q1 2025: 144,8 Mio. Euro), das Fotofinishing-EBIT erreichte 5,1 Mio. Euro (Q1 2025: 5,6 Mio. Euro) und trägt neben den beschriebenen Tariferhöhungen auch rund 1,0 Mio. Euro mehr Marketingaufwand, der ganz überwiegend in den wachstumsstarken internationalen Märkten ‚investiert‘ wurde. Ausgezeichnet innovativ: Die CEWE Group gewinnt zum Jahresbeginn gleich vier TIPA World Awards und dokumentiert damit erneut die Innovationsstärke des Unternehmens. Ausgezeichnet wurden als ‚Best Photobook‘ das CEWE FOTOBUCH auf Fotopapier mit Erinnerungstasche, als ‚Best Photo Service‘ der CEWE Wandkalender XXL, als ‚Best Professional Printing App‘ die CEWE Online Direct 2.0 Funktionalität und als ‚Best Photo Lab Service‘ die WhiteWall Shopify Lab Connection. Der Award des Medienverbandes ‚Technical Image Press Association‘ kürt jährlich innovative Spitzenleistungen in der Fotoindustrie.

CEWE-Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt

Der Hardware-Einzelhandel erreichte im Q1 mit 6,4 Mio. Euro einen geplant leicht schwächere Umsatz im Vgl. zum Vorjahr (Q1 2025: 6,7 Mio. Euro; -3,7%). CEWE verzichtet im Bereich der Foto-Hardware (Kameras und Zubehör) bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich weiterhin auf den Einzelhandel als Vertriebskanal für das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Mit -0,1 Mio. Euro EBIT erreicht der Einzelhandel im ersten Quartal mit der Hardware ein leicht verbessertes, typisches Q1-Ergebnisniveau (Q1 2025: -0,2 Mio. Euro). Aufgrund der Saisonalität des Geschäfts ist der Hardware-Einzelhandel im ersten Quartal traditionell leicht negativ.

Sehr solide Eigenkapitalquote steigt auf 70,8%, ROCE bei starken 17,4%

Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (31.03.2025: 68,2%) nochmals gestiegen auf jetzt 70,8% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende März 2026 mit 17,4% weiter auf starkem Niveau (ROCE 31.03.2025: 17,6%).

Kommerzieller Online-Druck behauptet sich weiter im Markt

Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) profitiert weiter von der erreichten Kosteneffizienz in der Produktion bei SAXOPRINT und der dadurch möglichen „Bestpreisgarantie“ für seine Kundinnen und Kunden und steigert in einem weiterhin rückläufigen Markt für gewerbliche Druckprodukte seinen Q1-Umsatz sogar leicht um +0,9% auf 22,1 Mio. Euro (Q1 2025: 21,9 Mio. Euro). Der erreichte Umsatz trägt den Kommerziellen Online-Druck in einem stark preiskompetitive Wettbewerbsumfeld auf ein EBIT von 0,5 Mio. Euro (EBIT Q1 2025: 0,7 Mio. Euro).

Gestern mit separater Ad-hoc- und Pressemitteilung kommuniziert: CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress und fokussiert sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing

CEWE hat gestern den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck mit dem Produktionsbetrieb von SAXOPRINT in Dresden und den Vertriebseinheiten viaprinto und LASERLINE an Cimpress, den Weltmarktführer im Bereich Web-to-Print, bekannt durch die Marken ‚WIRmachenDRUCK‘ und ‚VistaPrint‘, vertraglich vereinbart. Mit der Transaktion schärft CEWE sein Profil als führender Anbieter von Fotofinishing-Premiumprodukten, bündelt Kapital und fokussiert seine Managementkapazitäten konsequent auf das Wachstum des Kerngeschäfts Fotofinishing – sowohl organisch als auch durch weitere zukünftig geplante Akquisitionen. Durch den Verkauf soll sich die Profitabilität der fortgeführten Geschäftsbereiche weiter verbessern: Auf Basis der Kennzahlen 2025 läge die pro-forma Konzern-EBIT-Marge ohne den Kommerziellen Online-Druck bei rund 11,2% (statt 10,2%). Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigt im Konzern ohne den Kommerziellen Online-Druck 2025 pro-forma um 2%-Punkte auf 19,6% (statt 17,6%). Der Mittelzufluss aus der Transaktion soll wertorientiert eingesetzt werden. Strategische Priorität hat die Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts, insbesondere durch Investitionen in Technologie, Effizienz und Markenstärke sowie durch selektive, wertsteigernde Akquisitionen. Die Fortführung des Rückkaufs eigener Aktien sowie eine weiterhin verlässliche Ausschüttung bleiben dabei zudem gewährleistet.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Abschluss der Transaktion wird die CEWE Stiftung & Co. KGaA damit einen Mittelzufluss erhalten, der die aktuellen Buchwerte des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck übersteigt. Nach Berücksichtigung der Abgänge der diesem Geschäftsbereich zugeordneten Vermögenswerte und Schulden einschließlich des Goodwills erwartet die CEWE Stiftung & Co. KGaA einen Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Ergebnisse Q1 2026 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1 2025 Q1 2026 Abw. % Abw. Abs. (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 553 562 +1,6% +9 CEWE FOTOBUCH Tsd. Stck. 1.300 1.329 +2,2% +29 Umsatz Mio. Euro 144,8 147,3 +1,7% +2,5 EBIT Mio. Euro 5,6 5,1 -7,5% -0,4 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,6 -0,4 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 6,1 5,6 -9,1% -0,6 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 6,7 6,4 -3,7% -0,2 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,1 +70,0% +0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 21,9 22,1 +0,9% +0,2 EBIT Mio. Euro 0,7 0,5 -22,0% -0,1 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,03 -0,03 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 0,7 0,5 -21,1% -0,1 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 --- --- EBIT Mio. Euro 0,1 0,0 -94,6% -0,1 CEWE-Gruppe Einheit Q1 2025 Q1 2026 Abw. % Abw. Abs. Umsatz Mio. Euro 173,4 175,8 +1,4% +2,4 EBIT Mio. Euro 6,1 5,6 -8,2% -0,5 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -0,6 -0,5 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 6,7 6,1 -9,6% -0,6 EBT Mio. Euro 6,1 5,6 -8,6% -0,5

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

03.06.2026 CEWE-Hauptversammlung 2026, Weser-Ems-Halle Oldenburg

13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts

22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München

23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München

12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.

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