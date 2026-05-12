EQS-News: MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über 1 Mrd. € Eigenkapital und bestätigt Prognose

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MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über 1 Mrd. € Eigenkapital und bestätigt Prognose



12.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über

1 Mrd. € Eigenkapital und bestätigt Prognose

Berlin, 12. Mai 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 237,5 Mio. € (Vorjahr: 260,0 Mio. €) sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 17,7 % (Vorjahr: 11,5 %) abgeschlossen. Dies entspricht einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 40,2 % auf 41,9 Mio. € (Vorjahr: 29,9 Mio. €).

Wesentlicher Treiber der Ergebnisentwicklung war die deutliche Profitabilitätssteigerung bei Friedrich Vorwerk, deren bereinigte EBITDA-Marge bei einem Umsatzwachstum von 4,6 % auf 139,2 Mio. € von 13,7 % auf 22,8 % zulegte. Auch DTS konnte trotz projektbedingt rückläufiger Umsätze die bereinigte EBITDA-Marge durch Effizienzmaßnahmen und einen positiven Produktmix von 14,7 % auf 17,2 % steigern. Aumann zeigte sich, trotz rückläufiger Umsätze, mit einer anhaltend hohen bereinigten EBITDA-Marge von 10,7 % (Vorjahr: 11,1 %).

Zum 20sten Börsenjubiläum der MBB SE überstieg das Eigenkapital des MBB-Konzerns erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro und erreichte zum 31. März 2026 1.009,2 Mio. € (2006: 35,3 Mio. € + 2.759 %); die Eigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend auf 68,9 % (31. Dezember 2025: 66,8 %). Die Nettoliquidität der Gruppe lag bei 766,2 Mio. € (31. Dezember 2025: 763,8 Mio. €), wovon 415,6 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2025: 373,6 Mio. €). MBB ist damit bestens für weiteres Wachstum sowohl organisch als auch durch Akquisitionen aufgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet MBB weiterhin einen Umsatz von 1,1-1,2 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 15-18 %.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.mbb.com verfügbar.

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