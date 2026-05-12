EQS-News: Medios erzielt im ersten Quartal 2026 weiteres Umsatzwachstum und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

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Medios erzielt im ersten Quartal 2026 weiteres Umsatzwachstum und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr



12.05.2026 / 07:37 CET/CEST

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Pressemitteilung

Medios erzielt im ersten Quartal 2026 weiteres Umsatzwachstum und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Umsatzsteigerung im ersten Quartal auf 527,6 Mio. € (+8,9 %)

EBITDA pre 1 liegt mit 21,2 Mio. € 7,9 % unter dem Niveau des Vorjahresquartals

liegt mit 21,2 Mio. € 7,9 % unter dem Niveau des Vorjahresquartals Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit steigt deutlich auf 12,5 Mio. € (+250,3 %)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,44 € ( – 4,3 %)

4,3 %) Prognose 2026 bestätigt

Berlin, 12. Mai 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, ist im ersten Quartal 2026 erneut deutlich gewachsen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 8,9 % auf 527,6 Mio. € (Q1 2025: 484,7 Mio. €). Das EBITDA pre1 sank im selben Zeitraum um 7,9 % auf 21,2 Mio. € (Q1 2025: 23,1 Mio. €). Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus operativen und temporären Sondereffekten sowie aus einem einmaligen Sonderertrag im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 liegen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern sank um 22,3 % auf 5,0 Mio. € (Q1 2025: 6,4 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie lag damit bei 0,20 € (Q1 2025: 0,25 €), der bereinigte Wert belief sich auf 0,44 € (Q1 2025: 0,46 €). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fiel im ersten Quartal 2026 mit 12,5 Mio. € (Q1 2025: 3,6 Mio. €) deutlich höher aus als im Vorjahreszeitraum. Dies ist im Wesentlichen auf Verbesserungen im Working Capital Management zurückzuführen.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Im ersten Quartal haben wir unseren Umsatz erneut gesteigert und einen starken operativen Cashflow erzielt. Zugleich haben wir in den Segmenten International Business und Patientenindividuelle Therapien gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Kostenstruktur eingeleitet. Damit stärken wir unsere Basis für nachhaltiges profitables Wachstum.“

Preisrückgänge bei einzelnen Produkten und Verschiebungen im Produktmix sowie Einmalkosten und allgemeine Preisanstiege in den Bereichen Logistik und Energie haben die Marge im ersten Quartal temporär belastet. Zudem war das erste Quartal im Vorjahr von einem einmaligen Sonderertrag aus dem Verkauf einer Apotheke in den Niederlanden geprägt.

Zur Verbesserung der Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres hat Medios bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet: Im Mittelpunkt stehen der Ausbau margenstärkerer Produktsegmente sowie ein Programm zur Operational Excellence, das unter anderem ein strukturiertes Kostenmanagement umfasst. Der Vorstand erwartet, dass diese Maßnahmen im Jahresverlauf zu einer Verbesserung von EBITDA pre¹ und Marge führen werden. Die Jahresprognose 2026 wird bestätigt.

Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Medios AG: „Die Medios-Gruppe wächst stark. Wir nutzen diese Dynamik, um gleichzeitig unsere Profitabilität gezielt weiterzuentwickeln. Die Margeneffekte des ersten Quartals sind zum Teil von Sondereffekten geprägt. Weitere Maßnahmen auf der Kostenseite werden eingeleitet."

Umsatzsteigerungen in allen operativen Geschäftsbereichen

Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 424,3 Mio. € (Q1 2025: 389,2 Mio. €), was einem Wachstum von 9,0 % entspricht. Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich um 2,8 % auf 12,1 Mio. € (Q1 2025: 11,8 Mio. €). Das unterproportionale Ergebniswachstum resultierte im Wesentlichen aus einem marktbedingt rückläufigen Preisniveau in einzelnen Produktbereichen.

Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von 8,4 % auf 60,4 Mio. € (Q1 2025: 55,8 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs sank 14,4 % auf 5,4 Mio. € (Q1 2025: 6,3 Mio. €). Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus Preisanpassungen, die noch nicht vollständig durch Kostensenkungen kompensiert werden konnten, sowie aus Einmaleffekten.

Der Geschäftsbereich International Business erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 8,7 % auf 43,0 Mio. € (Q1 2025: 39,5 Mio. €) und ein EBITDA pre1 von 6,3 Mio. € (Q1 2025: 7,3 Mio. €). Der Ergebnisrückgang resultiert insbesondere aus einem Einmaleffekt im Vorjahresquartal durch den Verkauf einer Apotheke in den Niederlanden sowie aus einem temporären Anstieg der Materialkosten.

Positiver Ausblick bestätigt

Medios bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet Umsatzerlöse in Höhe von 2,0 Mrd. € bis 2,12 Mrd. € und ein EBITDA pre1 in Höhe von 94 Mio. € bis 102 Mio. €. Dies entspräche einer weiteren Erhöhung der EBITDA-pre1-Marge auf ca. 4,8 %.

Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € Q1 2026 Q1 2025 ∆ in % Konzernumsatz 527,6 484,7 8,9 Arzneimittelversorgung 424,3 389,2 9,0 Patientenindividuelle Therapien 60,4 55,8 8,4 International Business 43,0 39,5 8,7 Services 0,1 0,1 14,0 EBITDA pre1 21,2 23,1 –7,9 Arzneimittelversorgung 12,1 11,8 2,8 Patientenindividuelle Therapien 5,4 6,3 –14,4 International Business 6,3 7,3 –13,5 Services –2,6 –2,4 11,5 Konzernergebnis nach Ertragsteuern 5,0 6,4 –22,3 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 12,5 3,6 250,3 Ergebnis je Aktie (in €) 0,20 0,25 –20,0 Ergebnis je Aktie bereinigt (in €) 0,44 0,46 –4,3



Die Quartalsmitteilung der Medios AG zum 31. März 2026 steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung.



Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:

10. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2026 (Präsenz) 12. August

21. bis 23. September

28./29. September Halbjahresfinanzbericht 2026

Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference – München

Medios Capital Markets Day 10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

1 Das EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und Aufwendungen für die ERP-Systemeinführung sowie in Q1 2026 um einmalige Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Vorstand.

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Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

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