EQS-News: Mutares hat Relobus an Infracapital verkauft

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Mutares hat Relobus an Infracapital verkauft



12.05.2026 / 12:30 CET/CEST

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Mutares hat Relobus an Infracapital verkauft

Führender privater Busverkehrsbetreiber in Polen mit starker Marktposition

Erfolgreiche Sanierung, zahlreiche neue Vertragsabschlüsse unter der Eigentümerschaft von Mutares

Transaktion markiert weiteren erfolgreichen Exit

München, 12. Mai 2026 – Die Mutares (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Relobus Transport Polska sp. z o.o. („Relobus“), einen der größten privaten Betreiber öffentlicher Busverkehrsdienste in Polen, an einen von Infracapital, dem Infrastruktur-Beteiligungsarm von M&G, verwalteten Fonds verkauft.

Relobus ist ein etablierter Anbieter von kommunalen und regionalen öffentlichen Verkehrsdiensten in Polen, der im Rahmen langfristiger öffentlicher Dienstleistungsverträge tätig ist. Das Unternehmen profitiert von einem diversifizierten Vertragsportfolio, starken Ausschreibungskapazitäten und einer soliden operativen Präsenz in mehreren Regionen, was eine hohe Umsatzvisibilität und ein widerstandsfähiges Geschäftsprofil gewährleistet. Zuletzt hat Relobus zwei neue 10-Jahres-Verträge für den öffentlichen Nahverkehr in Warschau (108 Busse) erfolgreich abgeschlossen und kürzlich einen neuen Vertrag in Danzig unterzeichnet, was seine starke Wettbewerbsposition in wichtigen polnischen Ballungsräumen unterstreicht.

Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2023 hat Relobus eine umfassende operative und finanzielle Transformation durchlaufen. Zu den wichtigsten Initiativen zur Wertschöpfung gehörten die Stärkung des Ausschreibungsmanagements und der Preisdisziplin, die Verbesserung der Kostenkontrolle und der Organisationsstrukturen sowie die Stabilisierung der operativen Leistung.

Der polnische Markt für öffentlichen Nahverkehr bietet attraktive langfristige Fundamentaldaten, die durch Urbanisierung, stabile öffentliche Finanzierungsrahmen und einen wachsenden Fokus auf nachhaltige Mobilität getrieben werden. Vor diesem Hintergrund hat sich Relobus zu einer skalierbaren Plattform mit starkem Wachstumspotenzial entwickelt, die durch langfristige Verträge und eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen unterstützt wird.

Mit dem Verkauf demonstriert Mutares erneut die Fähigkeit, Unternehmen antizyklisch in frühen Transformationsphasen zu attraktiven Bewertungen zu erwerben, operativ weiterzuentwickeln und in einem deutlich verbesserten Marktumfeld zu veräußern. Ähnlich wie zuletzt bei Steyr Motors nutzt Mutares beim Exit gezielt Marktphasen mit hoher Nachfrage nach Infrastruktur- und Mobilitäts-Assets, um signifikante Wertsteigerungen zu realisieren.

Mit Infracapital als neuem Eigentümer ist Relobus gut positioniert, um die nächste Entwicklungsphase voranzutreiben, darunter den weiteren Ausbau der Vertragsbasis, die Fortsetzung der Initiativen zur operativen Exzellenz und die weitere Einführung von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2325726

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