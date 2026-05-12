EQS-News: Transformation on track: CENIT zeigt wesentliche Steigerung der Profitabilität im ersten Quartal 2026

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Transformation on track: CENIT zeigt wesentliche Steigerung der Profitabilität im ersten Quartal 2026



12.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Stuttgart, 12. Mai 2026 – Der CENIT Konzern macht weitere Fortschritte auf dem erfolgreichen Weg der Transformation. Im ersten Quartal 2026 wurde dies besonders sichtbar durch eine deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität. Die CENIT realisierte in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von 5.033 TEUR (Vj. -2.439.TEUR/+>100%). Die Vorjahreswerte enthalten Einmaleffekte im Zusammenhang mit der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung. Die deutlich verbesserte EBITDA-Marge von nun 9,6% (vom Umsatz) ist insbesondere das Ergebnis einer deutlich verbesserten Kostenstruktur.

Im Einzelnen: Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 52.472 TEUR (Vj. 51.508 TEUR/+1,9%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,4% auf 24.580 TEUR gesunken (Vj. 24.917 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 4.409 TEUR auf 4.615 TEUR (+4,7%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 4,5% auf 23.149 TEUR gestiegen (Vj. 22.147 TEUR).

Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 31.688 TEUR (Vj. 30.959 TEUR) und ist damit um 2,4% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 5.033 TEUR (Vj. -2.439.TEUR/+>100%) und ein EBIT von 2.968 TEUR (Vj. -5.435 TEUR/+>100%).

Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 45.476 TEUR (31.12.2025: 42.692 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 28,8% (31.12.2025: 30,0%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 28.640 TEUR (31.12.2025: 16.223 TEUR). Hieraus ergibt sich ein Net Bank Debt von nur 4.770 TEUR (Vj. 13.770 TEUR). Der operative Cashflow erreichte im Wesentlichen durch die Verbesserung des Quartalsergebnisses 13.757 TEUR (Vj. 11.660 TEUR).

Mitarbeiter

Am 31. März 2026 betrug die Anzahl der Mitarbeitenden im Konzern 901 (31.12.2025: 903). Der Personalaufwand belief sich im Berichtszeitraum auf 22.689 TEUR im CENIT Konzern (Vj. 28.737 TEUR).

Ausblick

Vorstand und Management Team schauen mit großer Zuversicht auf die kommenden Quartale. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand die veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Auf Basis der gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Entwicklungen wird unverändert ein Konzernumsatz von mindestens 210,0 mEUR erwartet. Das EBITDA wird für 2026 mit mindestens 18,0 mEUR prognostiziert. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,57%.

Die komplette Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 finden Sie auf der Homepage der CENIT: www.cenit.com/berichte.

Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com

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