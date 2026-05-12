EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE

STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.05.2026 / 10:54 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Wien, 11.5.2026

Überblick 1. Emittent: STRABAG SE 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) Vorname Name/Nachname Sitz Staat BLR-Baubeteiligungs

GmbH. Wien Österreich RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-

WIEN registrierte

Genossenschaft m.b.H.



Wien



Österreich Hans Peter Haselsteiner Haselsteiner Familien-

Privatstiftung Spittal/Drau Österreich UNIQA Insurance

Group AG Wien Österreich UNIQA Österreich

Versicherungen AG Wien Österreich UNIQA Erwerb von Beteiligungen

Gesellschaft m.b.H.

Wien

Österreich 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 11.5.2026 Wien, 11.5.2026Überblick

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente

repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)

Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzah l der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der

Schwellenberührung

53,69 %

24,15 %

77,84 %

118 000 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

53,59 %

24,11 %

77,69 %

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Namensaktien 2 0,00 % AT000000STR1 63 351 612 53,69 % Subsumme A 63 351 614 53,69 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können Prozentanteil der Stimmrechte Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,15 % Subsumme B.1 28 500 001 24,15 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Direkt

Ziffer

Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in

Aktien (%) gehaltene

Finanz-

/sonstige Instrumente Total von beiden (%) (%) 1 Hans Peter Haselsteiner 0,06 % 0,06 % 2 Haselsteiner Familien- 1 26,93 % 26,93 % Privatstiftung RAIFFEISEN-HOLDING 3 NIEDERÖSTERREICH-

WIEN registrierte 5,90 % 5,90 % Genossenschaft m.b.H. 4 BLR-Baubeteiligungs 3 7,72 % 7,72 % GmbH. 5 UNIQA Insurance 0,02 % 0,02 % Group AG 6 UNIQA Österreich 5 11,61 % 11,61 % Versicherungen AG UNIQA Erwerb von 7 Beteiligungen 6 1,45 % 1,45 % Gesellschaft m.b.H.

(a) Hans Peter Haselsteiner

(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.441.189 Stimmrechte / rund 46,98% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;



sowie



(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.941.190 Stimmrechte / rund 71,14% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;

(b) Haselsteiner Familien-Privatstiftung

(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.371.814 Stimmrechte / rund 46,93% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;



sowie



(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.871.815 Stimmrechte / rund 71,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;

(c) RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;



(d) BLR-Baubeteiligungs GmbH. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;



(e) UNIQA Insurance Group AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.838.639 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;



(f) UNIQA Österreich Versicherungen AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.829.331 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;



und



(g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 47.778.019 Stimmrechte / rund 40,49% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%.

Datum der Hauptversammlung: -Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - StimmrechtenDer zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern bestehende Syndikatsvertrag vom 18.8.2022 ist mit Wirkung zum 11.05.2026 dahingehend geändert worden, dass die Anzahl der syndizierten Aktien von 57.000.002 Stück auf 47.200.000 Stück reduziert wurde.Von den im Punkt 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,69%), welche die in Punkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind somit lediglich 47.200.000 Stück (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Stück Aktien (rund 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.Infolge der Änderung des Syndikatsvertrags zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern haltenZu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.Wien am 11.5.2026