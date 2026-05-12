EQS-RPT: Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Carl Zeiss Meditec AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Carl Zeiss Meditec AG

Jena

ISIN: DE 0005313704

Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß §111c Abs.2 AktG

Die Carl Zeiss Meditec AG ("Gesellschaft") veröffentlicht hiermit gemäß § 111c Abs. 2 AktG die nachfolgend beschriebenen Geschäfte mit der Carl Zeiss AG, Oberkochen, als nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 12.05.2026 beschlossen, mit der Carl Zeiss AG einen Mietvertrag über das zukünftige Zentralgebäude am Standort Jena (“High-Tech-Standort Jena”) zu folgenden wesentlichen Konditionen abzuschließen: Die Kaltmiete beträgt 8,8 Mio. EUR pro Jahr und wird von der Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2027/28 entrichtet. Unter Einbeziehung der weiterhin genutzten bestehenden Produktionsanlagen erhöhen sich die gesamten Mietaufwendungen der Gesellschaft gegenüber der Carl Zeiss AG von rund 2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/25 auf rund 10 Mio. EUR pro Jahr ab dem Geschäftsjahr 2027/28. Der Mietvertrag soll auf dieser Grundlage nunmehr finalisiert und zeitnah abgeschlossen werden.

Darüber hinaus haben sich die Carl Zeiss Meditec AG und die Carl Zeiss AG am 12.05.2026 auf eine Regelung zur Weitergabe von Mehrkosten für konzernintern erbrachte Serviceleistungen verständigt. Diese umfassen insbesondere IT-, Personal- und weitere Shared-Service-Leistungen, für deren Erbringung in der ZEISS-Gruppe in den vergangenen Jahren aufgrund von Lohnkosteninflation und gestiegenen Infrastrukturkosten erhebliche Mehraufwendungen angefallen sind. Der jährlich der Gesellschaft für diese Serviceleistungen berechnete Gesamtaufwand wird ab dem laufenden Geschäftsjahr 2025/26 bis zum Geschäftsjahr 2028/29 in drei Schritten um insgesamt rund 30 Mio. EUR ansteigen.

Die vorgenannten Vereinbarungen stellen Geschäfte mit nahestehenden Personen im Sinne der §§ 111a ff. AktG dar. Die Carl Zeiss AG mit Sitz in Oberkochen hält als Muttergesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte an der Carl Zeiss Meditec AG und ist damit eine nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat den vorgenannten Geschäften gemäß § 111b Abs. 1 AktG am 8. Mai 2026 zugestimmt und den Vorstand ermächtigt, die entsprechenden Geschäfte abzuschließen.

Jena, 12. Mai 2026

Carl Zeiss Meditec AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

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