Erneuerbare Energien halten EnBW in angespanntem Umfeld auf Kurs

Düsseldorf, ⁠12. Mai (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat die Folgen des Iran-Kriegs auf die internationalen Energiemärkte im ersten Quartal wegstecken können. "Der ‌Großteil unseres Ergebnisses stammt aus den risikoarmen Geschäftsbereichen Netze und Erneuerbare Energien", ⁠sagte ⁠Thomas Kusterer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand, am Dienstag. In den ersten drei Monaten habe der Versorger einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn von ‌1,2 (Vorjahr: 1,4) Milliarden Euro ‌erzielt. "Der operative Geschäftsverlauf erwies sich dabei als robust", hieß es. Die Ergebnisprognose ⁠für das Gesamtjahr bleibe unverändert: Das bereinigte ‌Ebitda werde weiter ⁠in einer Bandbreite von 4,6 bis 5,1 Milliarden Euro erwartet.

Der Karlsruher Versorger gehört zu je 46,75 ‌Prozent dem Land ⁠Baden-Württemberg und den Kommunen. ⁠EnBW hatte früher sein Geld vor allem mit der Stromerzeugung aus Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerken verdient. Inzwischen spielen erneuerbare Energien wie Wind und Sonne die Hauptrolle.

(Bericht von Matthias Inverardi . Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)