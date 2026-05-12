Erneuerbare Energien halten EnBW in angespanntem Umfeld auf Kurs
Düsseldorf, 12. Mai (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat die Folgen des Iran-Kriegs auf die internationalen Energiemärkte im ersten Quartal wegstecken können. "Der Großteil unseres Ergebnisses stammt aus den risikoarmen Geschäftsbereichen Netze und Erneuerbare Energien", sagte Thomas Kusterer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand, am Dienstag. In den ersten drei Monaten habe der Versorger einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn von 1,2 (Vorjahr: 1,4) Milliarden Euro erzielt. "Der operative Geschäftsverlauf erwies sich dabei als robust", hieß es. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bleibe unverändert: Das bereinigte Ebitda werde weiter in einer Bandbreite von 4,6 bis 5,1 Milliarden Euro erwartet.
Der Karlsruher Versorger gehört zu je 46,75 Prozent dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen. EnBW hatte früher sein Geld vor allem mit der Stromerzeugung aus Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerken verdient. Inzwischen spielen erneuerbare Energien wie Wind und Sonne die Hauptrolle.
(Bericht von Matthias Inverardi . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)