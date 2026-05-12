EU plant Gespräche mit Taliban in Brüssel über Abschiebungen

Reuters · Uhr
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Brüssel, ⁠12. Mai (Reuters) - Die Europäische Union (EU) plant, Vertreter der in Afghanistan herrschenden Taliban zu Gesprächen nach Brüssel einzuladen. Dabei soll es um die ‌Abschiebung afghanischer Migranten in ihr Heimatland gehen. Ein Datum für das Treffen mit den ⁠Islamisten ⁠stehe noch nicht fest, teilte ein EU-Sprecher am Dienstag mit. Er betonte, dass die Einladung keine diplomatische Anerkennung der Taliban-Regierung bedeute. Es wäre der erste offizielle Besuch ‌von Taliban-Vertretern bei der EU ‌in Brüssel.

Seit der Machtübernahme der Islamisten vor fünf Jahren haben westliche Staaten die Taliban-Regierung ⁠nicht anerkannt. Zuvor war die afghanische Regierung zwei ‌Jahrzehnte lang von US- ⁠und Nato-Truppen unterstützt worden. Seit dem Regierungswechsel haben Hunderttausende Afghanen in Europa Asyl gesucht. Das europäische Recht erlaubt zwar ‌die Abschiebung ⁠von Migranten, die Straftaten begehen ⁠oder als Sicherheitsrisiko gelten. Wegen der fehlenden diplomatischen Beziehungen zu den Machthabern in Kabul ließen sich diese Abschiebungen in der Praxis jedoch bislang kaum umsetzen.

(Bericht von Amina Ismail, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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