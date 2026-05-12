Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.05.2026

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Axon EnterpriseBericht 1. Quartal 2026
BayerBericht 1. Quartal 2026
Carl Zeiss MeditecBericht 2. Quartal 2026
D-Wave QuantumBericht 1. Quartal 2026
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht 1. Quartal 2026
Deutsche Rohstoff AGBericht 1. Quartal 2026
First Majestic SilverBericht 1. Quartal 2026
Friedrich VorwerkBericht 1. Quartal 2026
IONOSBericht 1. Quartal 2026
JenoptikBericht 1. Quartal 2026
MutaresBericht 1. Quartal 2026
Münchener RückBericht 1. Quartal 2026
Siemens EnergyBericht 2. Quartal 2026
StröerBericht 1. Quartal 2026
ThyssenkruppBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Münchener Rück
Bayer
D-Wave Quantum
Thyssenkrupp
Mutares
Carl Zeiss Meditec
Axon Enterprise
First Majestic Silver
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
Jenoptik
Ströer
IONOS
Deutsche Rohstoff AG
Friedrich Vorwerk

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