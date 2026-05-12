Frauen sind auf Handelsschiffen deutlich in der Minderheit

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Frauen sind auf deutschen Handelsschiffen deutlich in der Minderheit. Nach Zahlen des Verbands Deutscher Reeder (VDR) liegt der Frauenanteil mit 535 Beschäftigten derzeit bei 7,2 Prozent, wie der VDR aus Hamburg anlässlich eines bevorstehenden internationalen Aktionstags zu dem Thema mitteilte. Im Vorjahr lag der Anteil demnach bei 6,9 Prozent.

Den Aktionstag am 18. Mai gibt es seit 2022. In dem Jahr hatte der Frauenanteil dem Verband zufolge noch bei 5,8 Prozent gelegen. "Der Anteil von Frauen auf See wächst, wenn auch in kleinen Schritten", sagte Verbandspräsidentin Gaby Bornheim anlässlich der Entwicklung.

Es gehe nicht nur um Chancengleichheit, sondern auch um die Zukunftsfähigkeit der Branche, sagte sie. Vielfalt sei ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte.

Der VDR geht davon aus, dass der Frauenanteil auf Handelsschiffen weltweit im Durchschnitt bei zwei Prozent liegt./lkm/DP/zb

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