Gewinnmitnahmen bei Tech | Kerninflation zieht an | Ölpreis zieht an

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Die Wall Street startet mit Verlusten in den Handel, nachdem sich die Sorgen über eine Eskalation im Nahen Osten und eine mögliche Überhitzung der KI-getriebenen Tech-Rally verstärken. Belastet werden die Futures insbesondere durch Berichte, wonach Präsident Trump zunehmend eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen den Iran in Betracht zieht, während die fragile Waffenruhe weiter bröckelt. Gleichzeitig steigen die Ölpreise erneut an, da die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt bleibt. Die Verbraucherpreise im April lagen bei der Kernrate sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch zum Vormonat, leicht über den Zielen der Wall Street. Vor allem Technologiewerte geraten heute unter Druck und sehen Gewinnmitnahmen, nachdem „Big Short“-Investor Michael Burry vor einer spekulativen Überbewertung des Nasdaq 100 gewarnt hatte. Der Markt wird aktuell von wenigen KI- und Halbleiterwerten getragen, während die Marktbreite auffallend schwach bleibt. Dieser Umstand löst zunehmend Nervosität aus. Zusätzlich belasten steigende Renditen am Anleihemarkt sowie politische Turbulenzen in Großbritannien die Stimmung der Investoren.



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