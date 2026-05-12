HIAG Capital Market Day 24. September 2026

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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
HIAG Capital Market Day 24. September 2026

12.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Medieninformation

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Basel, 12. Mai 2026 – Am 24. September 2026 veranstaltet HIAG ihren Capital Market Day: Während einer Property Tour wird den Teilnehmenden die Gelegenheit geboten, ausgewählte Areale aus dem vielseitigen HIAG-Portfolio hautnah zu erleben und einen tieferen Einblick in laufende Projekte zu erhalten. Vor Ort führen das Management und die Projektverantwortlichen durch die Areale und geben spannende und wertvolle Insights in die Geschäftsbereiche von HIAG.

Datum: Donnerstag, 24. September 2026 Uhrzeit: 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr Start und Ende: Zürich City

Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine persönliche Einladung mit weiteren Details zum Programm und der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie Anfang August 2026.

Freundliche Grüsse HIAG Immobilien Holding AG

  
Kontakt 
Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com		Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
  
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		 

Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41 61 606 55 00
Internet:www.hiag.com
ISIN:CH0239518779
Valorennummer:A113S6
Börsen:SIX Swiss Exchange
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