IRW-News: ACCESS Newswire: Elixir Technologies stellt Elixir Muse vor: den KI-Schreibassistenten für vollständigen Datenschutz

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Elixir Technologies stellt Elixir Muse vor: den KI-Schreibassistenten für vollständigen Datenschutz

Das neue Schreibassistenzprodukt von Elixir bietet KI-gestützte Funktionen für Entwurf, Überarbeitung, Übersetzung, Validierung, Analyse von Tonfall und Stimmung sowie Compliance-Analyse - ohne Speicherung, Erfassung oder Training anhand von Nutzerdaten.

OJAI, Kalifornien / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / Elixir Technologies hat heute Elixir Muse vorgestellt, einen KI-Schreibassistenten, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht und der den Arbeitsaufwand beim Verfassen, Bearbeiten, Korrekturlesen und Übersetzen von Texten erheblich minimiert. Basierend auf Elixir Ai, der firmeneigenen KI-Technologie, unterstützt Elixir Muse sowohl Autoren als auch Content-Ersteller dabei, die Qualität, Klarheit und Konsistenz ihrer schriftlichen Inhalte durch fortschrittliche KI-Funktionen zu verbessern - und das alles unter Wahrung der Privatsphäre der Nutzerdaten.

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Elixir Muse führt einen grundlegend anderen Ansatz für die KI-gestützte Dokumentenbearbeitung ein: einen Ansatz, bei dem Datenschutz und Kontrolle von Anfang an im Vordergrund stehen und nicht erst im Nachhinein berücksichtigt werden. Mit benutzerfreundlichen Schreibfunktionen und bewährten Anwendungsfällen läuft das Produkt direkt im Browser des Nutzers und speichert, protokolliert oder verwendet dessen Daten nicht, um seine KI-Modelle zu trainieren. Elixir Muse ist als eigenständiges, browserbasiertes Tool verfügbar, das von Einzelpersonen, Teams oder Organisationen genutzt werden kann, die ihre Workflows beschleunigen, die Qualität und Konsistenz ihrer Inhalte verbessern oder die Zugänglichkeit für ihre Zielgruppe erhöhen möchten.

Jeder Mensch und jede Organisation verdient KI-Tools, die ihre Inhalte respektieren, sagte Tarek Harry, CEO von Elixir Technologies. Die meisten KI-Schreibtools behandeln Ihren Text als Trainingsdaten oder speichern ihn auf Servern, über die Sie keine Kontrolle haben. Wir haben Elixir Muse so entwickelt, dass es anders funktioniert. Datenschutz ist keine Funktion: Er ist die Architektur.

Elixir Muse ist eine direkte Antwort auf reale Herausforderungen und bringt uns einer Zukunft näher, in der intelligente Lösungen die menschliche Kreativität fördern und verstärken, sagte Libby Koehn, Global VP of Product bei Elixir Technologies. Durch die direkte Einbettung von KI-gestützten Schreib- und Compliance-Tools in die Workflows der Inhaltsentwicklung ermöglicht diese eigenständige Lösung den Autoren, manuelle Hürden zu umgehen und sich ganz auf wirkungsvolle Kreativität zu konzentrieren.

Für wen ist Elixir Muse gedacht?

Einzelpersonen und Kreative: Dazu gehören Autoren, Freiberufler, Studenten, Arbeitssuchende und alle, die KI nutzen, um ihr Schreiben zu verbessern, aber nicht möchten, dass ihre Inhalte gespeichert, protokolliert oder zum Trainieren der KI-Modelle verwendet werden. Ob es sich um Ihr Anschreiben, den Entwurf Ihres Romans oder Ihr persönliches Tagebuch handelt - nichts davon wird außerhalb Ihres Browsers gespeichert oder protokolliert, es sei denn, Sie entscheiden sich für eine Analyse. Selbst dann werden die Daten im Arbeitsspeicher verarbeitet und umgehend gelöscht.

Unternehmen und Teams: Dazu gehören Marketingteams, die die Markenstimme verfeinern, Rechtsabteilungen, die Verträge prüfen, Produktteams, die Dokumentationen erstellen, und Supportteams, die Antworten verfassen. Jede Organisation, die geschützte oder vertrauliche Inhalte verwaltet, kann von Elixir Muse profitieren, das KI-gestützte Schreibwerkzeuge bereitstellt, ohne dass das Risiko eines Datenlecks in KI-Trainingspipelines von Drittanbietern besteht.

Regulierte Branchen: Dazu gehören Gesundheitsorganisationen, die die Kommunikation mit Patienten verwalten, Banken, die Kreditinformationen entwerfen, Versicherungsgesellschaften, die Versicherungsbedingungen verfassen, und Behörden, die öffentliche Bekanntmachungen erstellen. Elixir Muse verfügt über integrierte Compliance-Prüfungen für TILA, HIPAA, DSGVO und KYC/AML sowie über Funktionen zur Zielgruppenanpassung des Leseniveaus und zur Durchsetzung der Terminologie - alles gestützt auf eine Datenschutzarchitektur, die von Prüfern in Echtzeit verifiziert werden kann.

Ein umfassendes KI-Schreib-Toolkit ohne Risiko

Elixir Muse vereint eine Reihe praktischer Schreib- und Analyse-Tools in einem einzigen, intuitiven Editor und ist damit besonders nützlich für Einzelpersonen oder Teams, die textbasierte Inhalte vor der Veröffentlichung sorgfältig prüfen und verfeinern müssen. Ob bei der Erarbeitung einer Mitgliedermitteilung, der Überarbeitung einer Offenlegung oder der Vereinheitlichung des Tons in verschiedenen Dokumenten - Elixir Muse hilft Anwendern, schnell zu iterieren, Probleme frühzeitig zu erkennen und ihre Inhalte an zielgruppenspezifische Regeln anzupassen.

- KI-gestützte Überarbeitung: Passen Sie Tonfall und Schreibstil sofort an, beheben Sie syntaktische Probleme und sorgen Sie für Klarheit und die gewünschte Stimmung, während Sie die ursprüngliche Bedeutung Ihres Textes bewahren. Vereinfachen Sie komplexe Inhalte, fassen Sie umfangreiche Mitteilungen zusammen und verkürzen Sie langwierige Korrekturzyklen.

- Rechtschreib-, Grammatik- und Stilanalyse: Führen Sie umfassende Prüfungen mit einem einheitlichen Bericht und Korrekturen per Mausklick durch. Verbessern Sie schnell die Qualität und Lesbarkeit von Inhalten, reduzieren Sie vermeidbare redaktionelle Überprüfungszyklen und stellen Sie sicher, dass Dokumente interne Qualitätsstandards erfüllen, bevor sie in formelle Genehmigungsprozesse gelangen.

- Übersetzung in über 90 Sprachen: Übersetzen Sie Inhalte in über 90 Sprachen, einschließlich Braille, mit automatischer Quellerkennung. Unterstützen Sie diverse Zielgruppen und erfüllen Sie die Anforderungen der Barrierefreiheit, indem Sie konsistente, präzise, mehrsprachige Inhalte erstellen, ohne die Veröffentlichungsfristen zu verzögern.

- Durchsetzung von Compliance-Vorgaben: Überprüfen Sie Texte in Echtzeit anhand integrierter Regelsätze für Vorschriften wie TILA, HIPAA, DSGVO und KYC/AML. Validieren Sie die erforderliche Sprache und reduzieren Sie das Risiko kostspieliger Überarbeitungen oder regulatorischer Probleme, bevor Inhalte veröffentlicht werden.

- Konversations-KI-Assistent: Arbeiten Sie smarter mit dem On-Demand-Experteneditor von Elixir Muse, der direkt in Ihren Schreib-Workflow integriert ist. Ganz gleich, ob Sie Ihren Text verfeinern, die TILA-Konformität prüfen oder Inhalte wie eine LinkedIn-Biografie entwerfen müssen - Elixir Muse fungiert als Ihr stets verfügbarer kreativer Partner. Der Assistent nutzt Ihr aktuelles Dokument auf intelligente Weise für eine kontextbewusste Analyse und gibt Ihnen über einen manuellen Schalter die volle Kontrolle. Das Beste daran: Ihr Gesprächsverlauf bleibt privat, wird nur in Ihrem Browser gespeichert und niemals auf unseren Servern.

Nachweisbare Datenschutzkonformität

Elixir Muse behauptet nicht nur, privat zu sein. Es beweist es. Wie alle von Elixir Ai betriebenen Lösungen ist die Architektur von Elixir Muse so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt:

- Keine Datenspeicherung: Alle Benutzereingaben werden im Arbeitsspeicher verarbeitet und unmittelbar nach der Verwendung gelöscht.

- Kein Modelltraining mit Benutzerdaten: Eingaben und Ausgaben werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

- Keine Protokollierung von Prompts: Es werden nur minimale Metadaten (z. B. Zeitstempel, Nutzung) gespeichert.

- Lokale Dokumentenverwaltung: Dateien verbleiben standardmäßig im Browser des Benutzers.

- Schutz vor Prompt-Injection: Integrierte Sicherheitsvorkehrungen erkennen und neutralisieren böswillige Eingaben.

- Gehärtete Infrastruktur: Sichere Containerisierung, strenge Validierung und keine eingebetteten Anmeldedaten.

Elixir Muse verfügt über zwei Live-API-Endpunkte, die jeder aufrufen kann, um das Produktionssystem zu überprüfen. Das Datenschutz-Audit überprüft Datenbankverbindungen, persistenten Speicher, die Protokollierung von Anfragen und die Containersicherheit und liefert einen strukturierten Bericht, der jede Aussage verifiziert. Die Anfrageverfolgung zeigt den gesamten Datenlebenszyklus mit Zeitstempeln und belegt, dass in keinem Schritt Daten auf die Festplatte geschrieben werden.

Die meisten KI-Produkte verlangen von Ihnen, ihnen zu vertrauen. Wir haben Elixir Muse entwickelt, damit Sie kein blindes Vertrauen aufbringen müssen, sagte Hart Johnson, Executive Managing Director of DevSecOps bei Elixir Technologies. Rufen Sie einfach den Audit-Endpunkt auf und überzeugen Sie sich selbst davon, wie das Produkt Vertrauen schafft. Das ist der Standard, an den jeder KI-Anbieter gemessen werden sollte.

Die allgemeine Verfügbarkeit von Elixir Muse wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Tragen Sie sich in die Warteliste ein, fordern Sie eine Vorführung an und erfahren Sie mehr über die KI-gestützten Lösungen von Elixir unter elixir.com.

Über Elixir Technologies

Elixir Technologies entwickelt Softwarelösungen für das Kundenkommunikationsmanagement, von komplexer Datenintegration und Dokumentenerstellung bis hin zu Personalisierung, Zusammenarbeit und skalierbarer Bereitstellung. Seit 1985 löst Elixir die drängendsten Probleme von Kommunikationsteams in verschiedenen Branchen, indem es zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen mit modernster Technologie kombiniert. Elixir unterstützt eine effektive und effiziente Kommunikation während der gesamten Customer Journey - und hilft Ihnen dabei, außergewöhnliche Erlebnisse dort (und dann) zu bieten, wo (und wann) sie am wichtigsten sind. Erfahren Sie mehr unter elixir.com.

Medienkontakt:

Melissa Yearta

Director of Demand Generation

melissa_yearta@elixir.com

+18056415900

QUELLE: Elixir Technologies

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