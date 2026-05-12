IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) gibt Untersuchungsergebnisse der Bohrungen bekannt: Stibnitführender Bohrkern enthält bis zu 13,9 % Antimon (Sb)

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) gibt Untersuchungsergebnisse der Bohrungen bekannt: Stibnitführender Bohrkern enthält bis zu 13,9 % Antimon (Sb)

Vancouver, Kanada - 12. Mai 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass nun nach und nach die Untersuchungsergebnisse aus der letzten Phase der Bohrungen in der Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick eintreffen. Außerdem wurden zwischenzeitlich Bohrungen auf dem Projektgelände eingeleitet, die rund 13.000 Bohrmeter im Bereich der Main Zone sowie 6.000 Bohrmeter in den neu entdeckten Zonen umfassen sollen.

Highlights

- Derzeit liegen die Untersuchungsergebnisse aus drei Bohrlöchern vor.

- Der stibnitführende Bohrkern weist Erzgehalte von 8,1 % bzw. 13,9 % Antimon (Sb) auf.

- Es sind Mächtigkeiten von bis zu 6,2 Metern zu beobachten.

- Ziel dieser Bohrungen war es, in der Main Zone bei Bald Hill nach Ausläufern in der Tiefe zu suchen.

- Die durchschnittliche Bohrtiefe in diesen Löchern beträgt mehr als 250 Meter, die tiefste Durchschneidung erfolgte in einer Tiefe von 495 Metern.

- Es werden nun drei Bohranlagen in Betrieb genommen, um nach Ausläufern in der Main Zone und in den neu entdeckten Zonen zu suchen.

Zusammenfassung der Bohrergebnisse

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher

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Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse

BH-26-01

Von (m) Bis (m) Länge (m) Sb (%)

100,65 101,55 0,90 0,97

und 233,55 236,55 3,00 0,28

und 268,50 270,50 2,00 2,26

einschließlich 268,50 269,50 1,00 3,59

und 283,50 289,70 6,20 1,67

einschließlich 284,60 285,40 0,80 4,52

BH-26-04

Von (m) Bis (m) Länge (m) Sb (%)

104,95 106,70 1,75 3,13

Einschließlich 104,95 105,55 0,60 8,1

und 248,00 249,90 1,90 1,95

einschließlich 248,35 248,60 0,25 13,9

und 415,50 417,80 2,30 0,19

BH-26-05

Von (m) Bis (m) Länge (m) Sb (%)

130,65 133,75 3,10 0,09

und 324,50 328,30 3,80 0,71

einschließlich 327,30 328,30 1,00 2,4

und 496,45 496,85 0,40 0,1

Das nächste Explorationsprogramm im Antimonprojekt Bald Hill wurde eingeleitet und verfolgt zwei Ziele: den weiteren Ausbau des Projekts, um die Größe des mineralisierten Areals zu definieren und das Projektrisiko weiter zu reduzieren.

Im Rahmen der kommenden Programmarbeiten werden Bohrungen über 13.000 Meter in der Main Zone des Projekts Bald Hill abgeteuft und erste Explorationsbohrungen über 6.000 Meter in den drei neu definierten Bereichen der Main Zone - Marcus, BH Central und BH South - absolviert.

Auf regionaler Ebene wird die Exploration Prospektionen, Kartierungen, Grabungen und Probenahmen in den neu definierten Bodenanomalien im Bereich der Second Run-Claims - SR1, SR2 und SR3 - umfassen. Zusätzlich sollen auf der gesamten 37 Quadratkilometer großen Konzessionsfläche Explorationsarbeiten zur Ermittlung weiterer potenzialreicher Zonen stattfinden.

Die Maßnahmen der Risikominimierung umfassen die Bewertung der Größe und Kontinuität der Antimonmineralisierung anhand eines 3D-Modells und einer computergestützten Datenanalyse sowie die Durchführung detaillierter metallurgischer Studien. ATMY wird auch potenzielle Projektpläne und Konfigurationen für einen möglichen Bergbaubetrieb samt Infrastrukturplanung prüfen.

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Abbildung 2: Position der mineralisierten Bereiche bei Bald Hill mit Zielen in der Nähe der Main Zone und kürzlich entdeckten Bodenanomalien. Hinweis: Die Claims 11848 und 12476 werden im Sommer 2026 Bodenprobenahmen unterzogen.

QA/QC

Proben von den Bohranlagen werden zu unserer gesicherten Bohrkernaufbereitungsanlage transportiert, wo sie von unseren geotechnischen Mitarbeitern untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Bohrkerne - einschließlich RQD, Kernverlust usw. - erfasst wurden und bestätigt ist, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß verpackt ist, wird er von unseren professionellen Geologen protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge zerschnitten; etwa die Hälfte wird zur sicheren Aufbewahrung in die Kiste zurückgelegt, die andere Hälfte wird in Plastiktüten verpackt. Die Beutel werden versiegelt und in größere Segeltuchtaschen verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Untersuchungslabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Untersuchungscharge mitgeliefert werden. Activation Labs ist ein international akkreditiertes Untersuchungslabor.

James Atkinson, P.Geo., CEO von Antimony Resources, erklärt: Wir freuen uns, nun mit der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse aus dem Winterbohrprogramm 2026, das im Februar eingeleitet wurde, beginnen zu können. Wir möchten darauf hinweisen, dass die entsprechenden Untersuchungswerte für Antimon Ähnlichkeiten mit den bereits im Vorfeld veröffentlichten Ergebnissen aufweisen und dass einige Ergebnisse aus Durchschneidungen in mehr als 400 Metern Tiefe stammen. Es freut uns außerordentlich, dass wir auch das nächste Bohrprogramm einleiten konnten. Diese Bohrungen dienen der Gewinnung von zusätzlichen 18.000 Metern Bohrkernmaterial sowie der Ersterschließung der Zonen Marcus, Central und South im Projekt Bald Hill. Unsere Explorationsarbeiten auf regionaler Ebene, mit denen wir mindestens drei Zonen mit Antimonanomalien im Erdreich auffinden konnten, werden erheblich ausgebaut und möglicherweise auf das gesamte Konzessionsgebiet ausgeweitet, das aktuell eine Prospektionsfläche von mehr als 37 Quadratkilometern umfasst.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und einer Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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