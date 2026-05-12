IRW-News: Bioxyne Limited: Bioxyne sichert sich exklusiven deutschen Liefervertrag mit ADREX im Wert von 50 Mio. $

IRW-PRESS: Bioxyne Limited: Bioxyne sichert sich exklusiven deutschen Liefervertrag mit ADREX im Wert von 50 Mio. $

Wichtige Highlights

- Bioxyne schließt einen zweijährigen Liefervertrag mit einem Wert von 50 Mio. $ mit dem deutschen Partnerunternehmen ADREXpharma GmbH für GMP-hergestellte Cannabisprodukte ab

- Die Vereinbarung beinhaltet eine Mindestabnahme im Wert von 25 Mio. $ innerhalb der ersten 12 Monate sowie eine automatische Verlängerung um weitere 12 Monate und sorgt damit kurzfristig für sichtbare Umsätze

- ADREXpharma erhält exklusive Rechte für die Marke Dr Watson® in Deutschland, finanziell abgesichert durch die Mindestabnahmeverpflichtung von 25 Mio. $ in den ersten 12 Monaten

- Die Vereinbarung stärkt die Marktposition von Bioxyne in Deutschland, dem größten europäischen Markt für medizinisches Cannabis

Bioxyne Limited (ASX: BXN) (Bioxyne oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) einen zweijährigen Liefervertrag im Wert von 50 Mio. $ mit dem deutschen Pharmaunternehmen ADREXpharma GmbH (Adrex) abgeschlossen hat. Gegenstand der Vereinbarung ist die Lieferung von GMP-hergestellten medizinischen Cannabisprodukten von BLS nach Deutschland.

Der 24-monatige Vertrag beinhaltet eine Mindestabnahme von 25 Mio. $ innerhalb der ersten 12 Monate und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Damit schafft die Vereinbarung kurzfristig sichtbare Umsatzerlöse sowie einen klar definierten Vertriebsweg nach Europa.

Die Lieferung umfasst GMP-hergestellte Cannabisblüten aus Australien und weitere Produkte von BLS. Die Volumina werden durch den Weitervertrieb an ein Netzwerk etablierter Kunden in Deutschland unterstützt. Diese Vereinbarung stellt eine wesentliche Erweiterung der ursprünglichen Liefervereinbarung dar, die im Juni 2025 mit Adrex abgeschlossen wurde, und spiegelt die steigende Nachfrage nach GMP-zertifizierten Produkten von BLS in den europäischen Märkten wider.

Adrex wurden exklusive Rechte für den Vertrieb der proprietären Marke Dr Watson® von BLS in Deutschland eingeräumt. Damit soll eine gezielte Marktdurchdringung in einem der größten und am weitesten entwickelten Märkte Europas für medizinisches Cannabis unterstützt werden.

Sam Watson kommentiert die Vereinbarung als Chief Executive Officer von Bioxyne:

Diese erweiterte Liefervereinbarung mit Adrex spiegelt die Größenordnung und Dynamik wider, die wir in neuen Märkten aufbauen, und stärkt unsere Position in wichtigen regulierten europäischen Märkten, während wir unser breiteres Pharma-Portfolio weiter ausbauen.

Cannabis stellt heute weiterhin den größten kommerziellen Teil des Geschäfts von Bioxyne dar. Wir treiben aktiv Möglichkeiten voran, in zusätzliche Arzneimittel und kontrollierte Substanzen mit etablierten und aufkommenden therapeutischen Anwendungen zu expandieren.

Die starke Präsenz und Expertise von Adrex in den europäischen Pharmamärkten macht das Unternehmen zu einem natürlichen Partner, während wir in neue therapeutische Bereiche vordringen.

Nicole Broockmann ergänzt als Chief Executive Officer der ADREXpharma GmbH:

In den vergangenen sechs Monaten haben wir gemeinsam mit Bioxyne und BLS eine starke Grundlage aufgebaut, die Produktqualität weiterentwickelt, die Lieferkette gestärkt und die operativen Strukturen geschaffen, die erforderlich sind, um langfristiges Wachstum in Deutschland zu unterstützen.

Diese Vereinbarung positioniert beide Unternehmen dahingehend, eine skalierbare Plattform aufzubauen, die sich zu einem bedeutenden Lieferanten im schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis entwickeln kann, der inzwischen auf mehr als 200 Tonnen pro Jahr geschätzt wird. Die GMP-Produktionskapazitäten von Bioxyne schaffen zusammen mit unserer lokalen Vertriebsexpertise und unserem Apothekennetzwerk eine starke Partnerschaft, um die steigende Patientennachfrage im Markt zu bedienen.

Diese erweiterte Vereinbarung steht im Einklang mit der Strategie von Bioxyne, seine GMP-zertifizierte Produktions- und Lieferplattform in regulierten internationalen Märkten auszubauen. Europa, insbesondere Deutschland und das Vereinigte Königreich, bleibt dabei ein zentraler Wachstumsschwerpunkt, unterstützt durch die steigende Patientennachfrage und sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen.

Das Unternehmen nutzt seine etablierte Cannabisplattform weiterhin als Grundlage, um in ein breiteres Portfolio pharmazeutischer Produkte und kontrollierter Substanzen zu expandieren.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand der Bioxyne Limited für die ASX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bioxyne Limited

Sam Watson

Chief Executive Officer

info@bioxyne.com

NWR Communications

Melissa Tempra

Media & Investor Relations

melissa@nwrcommunications.com.au

Über die ADREXpharma GmbH

Adrex ist ein lizenzierter Importeur, Hersteller und Großhändler für medizinisches Cannabis in Deutschland. Das Unternehmen agiert innerhalb eines streng regulierten pharmazeutischen Rahmens. Das Unternehmen beliefert Apotheken und Gesundheitsdienstleister im gesamten deutschen Markt mit Cannabisprodukten.

Über Bioxyne Ltd.

Bioxyne Limited ist ein australisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und pharmazeutischer Wirkstoffe. Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences erweitert Bioxyne seine Aktivitäten auf die Herstellung psychedelischer Verbindungen für therapeutische Anwendungen.

Über Breathe Life Sciences (BLS)

Breathe Life Sciences (BLS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bioxyne Ltd (BXN:ASX) sowie ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur kontrollierter Substanzen (S3, S4, S8, S9), darunter medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich schnell zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das sich auf alternative Therapeutika und Prüfpräparate konzentriert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney. Betriebsstandorte sowie lizenzierte Produktions-, Lager-, Import-/Export-, Vertriebs- und Distributionszentren befinden sich in Queensland (Australien), Nagoya (Japan), Schottland (Vereinigtes Königreich) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in finaler Darreichungsform sowie auf Vertrieb und Distribution. BLS bezieht Rohstoffe und pharmazeutische Wirkstoffe (API) von Lieferanten auf fünf Kontinenten und ist der führende australische Hersteller therapeutischer Produkte, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Außerhalb Australiens ist die BLS Group in den Bereichen Pharmazeutika, medizinisches Cannabis, Gesundheitsprodukte für Verbraucher und neuartige Lebensmittel (CBD) tätig. Im Vereinigten Königreich, Europa und Japan konzentriert sich das Unternehmen auf folgende Aktivitäten:

a) Inhaber der Marke Dr Watson® im Vereinigten Königreich, Japan, Australien und Neuseeland. International bekannt für cannabisbasierte Nahrungsergänzungsmittel, Lifestyle-Produkte, funktionelle Pilze und Nootropika sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel.

b) Auftragsherstellung von Arzneimitteln sowie White-Label-Produktion medizinischer Produkte für den menschlichen Gebrauch.

c) Großhandelsvertrieb, Import und Export kontrollierter Arzneimittel, fertiger Medikamente sowie pharmazeutischer Wirkstoffe.

d) Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel.

e) Direktvertrieb über Online- und Großhandelskanäle von verbrauchereigenen Marken von BLS, darunter Dr Watson®

Vereinigtes Königreich: drwatsoncbd.com

UK / EU: breathelifesciences.com

f) Export und Lieferung medizinischer Cannabisprodukte sowie Produktionsdienstleistungen für Märkte im Vereinigten Königreich und Europa.

Corporate: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03088976-2A1671557&v=undefined

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