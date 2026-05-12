IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen schließt satellitengestützte topografische Präzisionsvermessungen auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas und Almoloya ab

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen schließt satellitengestützte topografische Präzisionsvermessungen auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas und Almoloya ab

Kingsmen schließt satellitengestützte topografische Präzisionsvermessungen auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas und Almoloya ab und treibt damit die Bohrzielfestlegung im hochgradigen Silber-Gold-Revier Parral in Chihuahua, Mexiko, voran

Highlights:

- Erfassung hochauflösender satellitengestützter topografischer Daten auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas (32 km²) und Almoloya (28 km²)

- Ein geologisches 3D-Modell, das Topografie, Oberflächengeochemie, Magnetik, IP/Widerstandsmessungen und Bohrdaten integriert, ist in Las Coloradas derzeit in Bearbeitung.

- Die Präzisionsdaten unterstützen unmittelbar das laufende Bohrprogramm und die Identifizierung neuer Silber-Gold-Ziele entlang eines 4,5 Kilometer langen mineralisierten Trends.

Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es die hochauflösenden satellitengestützten Vermessungen der Projekte Las Coloradas (32 km²) und Almoloya (28 km²) in Chihuahua, Mexiko, abgeschlossen hat. Die Arbeiten wurden von PhotoSat mit Sitz in Vancouver durchgeführt, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der satellitengestützten topografischen Präzisionskartierung.

Kingsmen verfügt damit über detaillierte topografische Höhenliniendaten in Abständen von 1 m, 5 m, 10 m und 50 m für beide Projekte. Dieser Präzisionsdatensatz wird verwendet, um die Position von Diamantbohrlöchern und Explorationsdaten genauer zu bestimmen, während das Unternehmen die Folge-, Step-out- und Erstbohrungen in den neuen Silber-Gold-Zielgebieten fortsetzt.

Kingsmen erstellt derzeit eine umfassende 3D-Zusammenstellung aus topografischen Daten, geochemischen Oberflächenproben, magnetischen Daten, Daten zur induzierten Polarisation/zum spezifischen Widerstand sowie geologischen Daten und Bohrlochdaten für das Projekt Las Coloradas. Diese Integration von Datensätzen in Verbindung mit dem laufenden Bohrprogramm ermöglicht die Identifizierung neuer Bohrziele und liefert ein klareres Verständnis der vertikalen und lateralen Verteilung der Silber-Gold-Mineralisierung - ihrer Varianten, ihrer mineralisierten Strukturen und ihrer Beziehung zu verschiedenen geologischen Verbänden, unter anderem Sedimenten, Vulkangesteinen und Intrusionen.

President Scott Emerson kommentierte: Das hochauflösende topografische Raster von PhotoSat liefert uns präzise Positionsdaten für unser laufendes Bohrprogramm in Las Coloradas und wird die Zielfestlegung in Almoloya mit deutlich höherer Zuverlässigkeit ermöglichen. Wir freuen uns darauf, diesen Datensatz in unsere 3D-Zusammenstellung zu integrieren und das Potenzial, das wir in beiden Projekten sehen, weiter auszuschöpfen. Wir sind vollständig finanziert und setzen eine klar definierte Bohrstrategie um.

Technische Einzelheiten zur Vermessung

Die Stereo-Satellitenvermessungen und die Orthofotos mit einer Genauigkeit von 50 cm wurden aus WorldView-2- und WorldView-1-Satellitenbildern unter Einsatz des proprietären Systems Geophysical Satellite Processing von PhotoSat erstellt. Die relative vertikale Genauigkeit der Satellitenvermessungen von 1 m liegt auf ebenen, unbewachsenen Flächen bei weniger als 20 cm; die relative horizontale Genauigkeit der Präzisionsorthofotos liegt bei Entfernungen von 10 km im Allgemeinen bei weniger als 50 cm.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources (TSX.V: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden.

Jüngste Bohrungen bei Las Coloradas haben neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Trend verdeutlicht. Im Projekt Almoloya deuten historische Bohrungen, umfangreiche Untertagearbeiten und mehrere Gangsysteme auf ein starkes Potenzial sowohl für eine erzganggebundene Mineralisierung als auch für eine Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte hin.

Darüber hinaus hält Kingsmen eine NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kingsmenresources.com.

Im Namen des Board of Directors

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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