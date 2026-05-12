Jenoptik: Halbleiter-Boom sorgt für Gewinnsprung

Ein florierendes Geschäft mit der Halbleiterindustrie hat Jenoptik zum Jahresauftakt einen kräftigen Gewinnsprung und volle Auftragsbücher beschert. Der Auftragseingang schnellte im ersten Quartal um ‌fast 75 Prozent auf 357 Millionen Euro in die Höhe, wie der Thüringer Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. ⁠Das operative ⁠Ergebnis (Ebitda) kletterte dank eines besseren Produktmixes und wegfallender Sonderkosten um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 241,2 Millionen Euro zurück.

Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek sprach von einer ‌dynamischen Nachfrage vor allem aus der ‌Halbleiterausrüstungsindustrie: "Auch wenn sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen wird, haben wir damit eine gute ⁠Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026."

Im vergangenen Jahr hatte ‌eine schwache Nachfrage in ⁠den Sparten Chipausrüstung und Autozulieferung noch zu einem Umsatzrückgang geführt. Im zweiten Halbjahr habe sich das Geschäft aber stabilisiert. Für 2026 bekräftigte Jenoptik ‌seine Prognose. Demnach rechnet ⁠das Management mit einem Umsatzwachstum ⁠im einstelligen Prozentbereich sowie einer Ebitda-Marge zwischen 19 und 21 Prozent.

Vorstandsmitglied Ralf Kuschnereit verwies auf das mittelfristige Wachstumspotenzial in den Kernmärkten. Neben der durch Künstliche Intelligenz (KI) getriebenen Nachfrage nach Halbleitern zählten dazu auch Anwendungsbereiche wie optische Datenkommunikation, Medizintechnik und Verteidigung.