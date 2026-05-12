Klingbeil dämpft Erwartungen an Koalitionsausschuss

Berlin, 12. Mai (Reuters) - Bundesfinanzminister ⁠Lars Klingbeil dämpft die Erwartungen an den Koalitionsausschuss am Dienstagabend. "Das wird eine Arbeitssitzung", sagte der Vize-Kanzler und SPD-Chef am Leipziger Flughafen. "Die letzten Wochen hätten besser laufen müssen für die Koalition." Es gehe um die Aufarbeitung des jüngsten Streits als auch den Blick nach vorne auf Reformen, die etwa im Gesundheits- und Rentensystem geplant sind. "Ich will etwas Gemeinsames hinbekommen." Es brauche in den nächsten Wochen ein gerechtes Reformpaket, das allen Seiten ‌etwas abverlange.

Ein Thema bei dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD wird die Reform der Einkommensteuer sein, die ab Anfang 2027 greifen soll. Klingbeil sagte, das Ziel sei verabredet, der Weg dahin aber noch strittig. Die Reform solle ambitioniert sein, ⁠gleichzeitig aber keine zusätzlichen ⁠Löcher in den Haushalt reißen. Dazu werde es einen ersten Austausch geben, wie es gehen könne. "Ich werde meine Ideen dafür bald vorstellen." Klingbeil will kleinere und mittlere Einkommensgruppen spürbar entlasten, dafür aber Reiche belasten. "Ich finde, das ist eine Frage der Gerechtigkeit." Er sei nach Signalen aus der Union auch zuversichtlich, hier zu einer Einigung kommen zu können. Klingbeil sagte zudem, die Regierung müsse an Subventionen, Fördertöpfe und Finanzhilfen ran. "Ich glaube, dass da Einsparpotenziale sind."

Beim Koalitionsausschuss im April hatte Schwarz-Rot einen Tankrabatt beschlossen, der jetzt in den Monaten Mai und ‌Juni greift. Die zudem beschlossene Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro, die Unternehmen ihren ‌Beschäftigten gewähren sollten, scheiterte allerdings vergangene Woche im Bundesrat. Die Länder fürchteten zu hohe Steuerausfälle und verwiesen auch auf scharfe Kritik der Wirtschaftsverbände, die sich überrumpelt fühlten.

Laut Deutscher Industrie- und Handelskammer muss die Koalition die Standortbedingungen schnellstmöglich verbessern. Dafür dürfe sie sich nicht im Klein-Klein verlieren. Die bereits beschlossene ⁠Senkung der Körperschaftsteuer für größere Firmen müsse auf 2027 vorgezogen werden und in nur zwei Schritten kommen. Außerdem sollte die Stromsteuer für ‌alle gesenkt werden - als Maßnahme gegen die hohen Energiepreise.

MERZ: "DEUTSCHLAND MUSS SICH AUFRAFFEN"

Union ⁠und SPD hatten sich zuletzt vorgeworfen, bei notwendigen Reformen auf der Bremse zu stehen. Sowohl Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz als auch Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas umrissen am Dienstag ihre Vorstellungen beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin. "Deutschland muss sich aufraffen", sagte Merz. Angesichts globaler Krisen und einer seit Jahren stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung sei der Handlungsdruck so groß ‌wie seit Jahrzehnten nicht. "Wir haben es schlicht versäumt, unser Land zu modernisieren." ⁠Der Kanzler warb in seiner teilweise von Buh-Rufen begleiteten Rede ⁠für eine grundlegende Rentenreform. Dies sei das "härteste Brett". Es brauche eine Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge. DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnte vor "zu hektischen" Schritten.

Bas räumte erhebliche Differenzen mit der Union ein, vor allem bei der Rente und Arbeitnehmerrechten. "Wir führen in der Bundesregierung harte Diskussionen." Die Koalition sei sich jedoch der gemeinsamen Verantwortung für das Land bewusst, weshalb man um Lösungen ringe. Bas sagte, der Sozialstaat müsse modernisiert werden, sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit, zu kompliziert und analog. Eine Reform bedeute aber nicht zwingend Kürzungen.

Sie kündigte auch einen erneuten Anlauf an, mit Gewerkschaften und Arbeitgebern einen Kompromiss zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes zu finden. Der DGB lehnt das Vorhaben ab. Dabei geht es vor allem darum, die Begrenzung auf eine tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden durch eine Wochenhöchstarbeitszeit aufzuweichen. "Wenn es nach ⁠der SPD und nach mir persönlich geht, fassen wir das Thema Arbeitszeit gar nicht erst an", sagte Bas. "Aber es steht im Koalitionsvertrag."

(Bericht von Christian Krämer und Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)