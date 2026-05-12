Klingbeil will Zoll stärken - Keine neue Behörde gegen Geldwäsche

Berlin, 12. ⁠Mai (Reuters) - Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) will zur Bekämpfung von Geldwäsche keine neue Behörde aufbauen, sondern setzt auf Reformen innerhalb des Zolls. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. "Ich habe mich dafür entschieden, die ‌etablierten Strukturen des Zolls zu stärken", schrieb Klingbeil in einem Brief an Mitarbeiter des Zolls. Von der Geldwäsche gehe eine erhebliche Bedrohung ⁠für den ⁠Wirtschaftsstandort und Finanzplatz Deutschland aus. "Sie gefährdet die Integrität unseres Finanzsystems, entzieht dem Staat bedeutende Einnahmen und stärkt kriminelle Netzwerke." Die Ampel-Regierung hatte noch eine neue Behörde geplant.

Die zentrale Organisation für die Geldwäschebekämpfung, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), soll im Zoll verbleiben. Sie soll aber ‌gemäß den internationalen Vorgaben fachlich und organisatorisch ‌unabhängiger werden. Zudem sollen bundesweit spezialisierte Einheiten des Zolls die strafrechtlichen Ermittlungen bedeutender internationaler Geldwäschefälle übernehmen, schrieb Klingbeil weiter.

Bei der Jahres-Pressekonferenz des Zolls am ⁠Leipziger Flughafen sagte Klingbeil, das Zollfinanzierungsgesetz werde in Kürze im Kabinett ‌beschlossen und sollte dann im Januar ⁠2027 in Kraft treten. Der Zoll solle schlanker und digitaler werden, mehr Befugnisse gegen Geldwäsche bekommen und stärker Künstliche Intelligenz (KI) gegen Täter einsetzen. Auch solle der Datenaustausch mit anderen ‌Behörden verbessert werden. 1500 zusätzliche Stellen ⁠seien allein in diesem Jahr ⁠geplant. Derzeit hat die Behörde rund 49.000 Beschäftigte.

Klingbeil sagte, der Zoll stehe unter Druck wegen einer Schwemme von Billig-Produkten aus China. Die EU will deswegen die bisherige Freigrenze bei einem Warenwert bis 150 Euro ab Juli abschaffen. Spätestens ab November 2026 soll eine EU-weite Bearbeitungsgebühr für solche Lieferungen eingeführt werden. Die Qualität der Billig-Lieferungen sei teilweise verheerend, sagte Klingbeil.

(Bericht von Esther Blank und ⁠Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)