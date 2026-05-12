Klumpenrisiko im ETF? Warum Torsten Tiedt (@Aktienfinder) jetzt auf diese Aktien setzt!

Viele ETF-Anleger ahnen gar nicht, welches gefährliche Klumpenrisiko aktuell in beliebten Indizes wie dem MSCI World oder dem S&P 500 schlummert. Genau deshalb zeigt Torsten Tiedt (Gründer des @Aktienfinder) in diesem Vortrag auf der Invest in Stuttgart, warum wenige Tech-Giganten den Markt extrem dominieren und wie man sich mit Qualitätsaktien unabhängiger aufstellt.



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Statt blind dem Hype hinterherzulaufen, sucht er nach Unternehmen mit stabilem Gewinnwachstum und verlässlichen Dividenden. Im Video analysiert er direkt zwei spannende Beispiele aus der Praxis: Zum einen Eversource Energy, einen Infrastruktur-Anbieter, der extrem vom hohen Energiebedarf der KI-Rechenzentren profitiert und aktuell unterbewertet ist. Zum anderen blickt er auf die wahren Profiteure des weltweiten ETF-Booms – Indexanbieter wie MSCI Inc. und S&P Global, die unfassbare Margen von fast 80 % einfahren.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung: Sichere Renditen in unsicheren Zeiten

01:21 ► Das Klumpenrisiko: Die versteckte Gefahr im MSCI World & S&P 500

06:38 ► KI-Profiteur abseits der Tech-Giganten: Eversource Energy

09:07 ► Was macht eine echte Qualitätsaktie aus?

14:52 ► KGV & Fairer Wert: So erkennst du unterbewertete Aktien

26:44 ► Der ETF-Boom: Warum BlackRock kauft, aber MSCI wirklich profitiert

32:33 ► Analyse MSCI Inc. & S&P Global: Steigende Gewinne und hohe Margen

40:02 ► Dividendenwachstum vs. Dividendenertrag: Finde deine Strategie

45:30 ► Weitere Aktien-Favoriten & Torstens neues Buch



Im Video erwähnte Werte:

Eversource Energy

WKN: A14NE5 | ISIN: US30040W1080

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14ne5-energysolutions



MSCI Inc.

WKN: A0M63R | ISIN: US55354G1004

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0m63r-msci



S&P Global

WKN: A2AHZ7 | ISIN: US78409V1044

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2ahz7-sp-global



BlackRock

WKN: A40PW4 | ISIN: US09290D1019

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a40pw4-blackrock



Nvidia

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



Microsoft

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Apple

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple



Alphabet (Google)

WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet



Amazon

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon



Tesla

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla



Broadcom

WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2jg9z-avago-technologies



Palantir

WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qa4j-palantir



Realty Income

WKN: 899744 | ISIN: US7561091049

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/899744-realty-income



Philip Morris

WKN: A0NDBJ | ISIN: US7181721090

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0ndbj-philip-morris-international



Allianz

WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/840400-allianz



iShares Core S&P 500 UCITS ETF

WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0yedg-ishares-core-sp-500-ucits-etf-usd-acc



iShares Core MSCI World UCITS ETF

WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0rpwh-ishares-core-msci-world-ucits-etf



► Folge uns auch auf Social Media:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 09.05.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/