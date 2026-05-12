Koalition einigt sich im Streit über Integrationskurse

Berlin, 12. Mai (Reuters) - ⁠Die Regierungskoalition aus Union und SPD hat ihren monatelangen Streit über Integrationskurse für Migranten beigelegt und sich auf deutliche Einsparungen geeinigt. Künftig sollen Asylbewerber und Geduldete nicht mehr an den staatlich finanzierten, allgemeinen Integrationskursen teilnehmen, wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag in Berlin bestätigte. Stattdessen sollen für sie die Erstorientierungskurse ‌ausgebaut werden, die auch Möglichkeiten zum Deutschlernen bieten. Der Bund will die Ausgaben für die Integrationskurse auf etwa 600 Millionen Euro pro Jahr begrenzen. Die genaue Summe wird in den ⁠Haushaltsverhandlungen für das ⁠nächste Jahr festgelegt. Profitieren sollen von den verbliebenen Kursen vor allem Ukrainer und EU-Bürger, die hier arbeiten.

Dobrindt hatte die Kürzungen mit einem massiven Kostenanstieg binnen drei Jahren von rund 500 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro begründet. "Das ist nicht zu akzeptieren, vor allem, da das weitestgehend auch noch ungesteuert war", sagte der Minister. Dobrindt hatte zunächst daher einen kompletten Stopp für neue Kurse ‌angeordnet.

Die Einigung sehe nun vor, die Finanzen solide aufzustellen und ‌zugleich mit den ausgebauten Erstorientierungskursen ein alternatives Angebot zu schaffen. Geflüchtete aus der Ukraine sollen den Vereinbarungen zufolge jedoch bevorzugt für die verbliebenen Integrationskurse berücksichtigt werden.

Der SPD-Migrationsexperte Hakan Demir wertete die Einigung als Erfolg. "Wir beenden ⁠den Zulassungsstopp", sagte er. Damit sei der Zugang für Gruppen wie Flüchtlinge aus der Ukraine und ‌EU-Bürger wieder gesichert. Ob es in den nächsten ⁠Jahren ausreichenden Zugang gebe, hänge jedoch von den Haushaltsverhandlungen ab. "Wir alle haben etwas davon, wenn Menschen gut in Deutschland ankommen", erklärte Demir. Die Kurse seien nicht nur Sprachkurse, sondern auch Orte der politischen Bildung. Der Unions-Innenexperte Alexander Throm betonte, dass Asylbewerber und Geduldete, ‌also Menschen ohne dauerhaftes Bleiberecht, von Integrationskursen im ⁠Wesentlichen ausgenommen seien. Damit habe die Union ⁠vor dem Hintergrund der Haushaltsvorgaben ihr Ziel erreicht.

Die Einigung sieht vor, dass es keine pauschale Ablehnung für freiwillige Teilnehmer mehr geben wird. Stattdessen erfolgt die Zulassung über eine Kontingentierung, die sich am verfügbaren Budget orientiert. Dabei werden Flüchtlinge aus der Ukraine sowie EU-Bürger, bei denen ein arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht, bevorzugt. Für Menschen im Asylverfahren sollen die Erstorientierungskurse ab November erheblich ausgebaut werden. Diese umfassen aber deutlich weniger Wochenstunden als die Integrationskurse mit etwa 25 Stunden. Als Komplettkurs beinhalten diese rund 700 Stunden und kosten den Staat über 3000 Euro pro Person. ⁠Die Neuregelung soll ab Juni gelten und vom Innenministerium umgesetzt werden.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)