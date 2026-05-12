Leitindex startet voraussichtlich mit Verlusten

Nach einem lethargischen Wochenauftakt ist am Dienstag mit Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent tiefer auf 24.140 Punkte. Damit würde der Leitindex den am Donnerstag begonnenen Rücksetzer ausweiten.

Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

US-Börsen: Leichte Gewinne nach Allzeithoch

Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg sind die US-Börsen am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 hatten im Handelsverlauf nur mit Mühe erneut Rekordstände erreicht, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist.

Am Ende legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne. Der Leitindex Dow stieg rund 0,2 Prozent auf 49.704 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um rund 0,2 Prozent auf 7.413 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann etwa 0,3 Prozent auf 29.320 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.704 + 0,19 Prozent S&P 500 7.413 + 0,19 Prozent Nasdaq 29.320 + 0,29 Prozent

Asien: leichte Gewinne

An den Börsen Asiens hat die vom KI-Boom getriebene Rally am Dienstag einen Dämpfer erhalten. In Tokio bröckelten zwischenzeitlich höhere Gewinne zwar etwas ab, der japanische Nikkei 225 hielt sich allerdings mit fast einem halben Prozent Plus gut. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte moderat im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht fiel.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 62.682 + 0,42 Prozent Hang Seng 26.454,26 + 0,18 Prozent CSI 300 4.949 - 0,05 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,08 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,05 + 0,011 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,42 + 0,011 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1754 - 0,24 Prozent Dollar in Yen 157,67 + 0,31 Prozent Euro in Yen 185,35 + 0,07 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 104,85 USD + 0,64 USD WTI 98,94 USD + 0,87 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WASHTEC AUF 53 (52) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 140 (155) USD - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 6,70 (11) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 45,70 (52,15) EUR - 'OP'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 260 (285) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 36,75 (34,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (110) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT GEA GROUP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 60 (58,2) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55,80 (61,30) EUR - 'OW'

- RBC SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 270 (280) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 300 (255) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 105,50 (55) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Immer Freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden