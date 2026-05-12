Vorbörse 12.05.2026

Leitindex startet voraussichtlich mit Verlusten

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach einem lethargischen Wochenauftakt ist am Dienstag mit Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent tiefer auf 24.140 Punkte. Damit würde der Leitindex den am Donnerstag begonnenen Rücksetzer ausweiten.

Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

US-Börsen: Leichte Gewinne nach Allzeithoch

Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg sind die US-Börsen am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 hatten im Handelsverlauf nur mit Mühe erneut Rekordstände erreicht, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist.

Am Ende legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne. Der Leitindex Dow stieg rund 0,2 Prozent auf 49.704 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um rund 0,2 Prozent auf 7.413 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann etwa 0,3 Prozent auf 29.320 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.704+ 0,19 Prozent
S&P 5007.413+ 0,19 Prozent
Nasdaq29.320+ 0,29 Prozent

Asien: leichte Gewinne

An den Börsen Asiens hat die vom KI-Boom getriebene Rally am Dienstag einen Dämpfer erhalten. In Tokio bröckelten zwischenzeitlich höhere Gewinne zwar etwas ab, der japanische Nikkei 225 hielt sich allerdings mit fast einem halben Prozent Plus gut. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte moderat im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht fiel.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22562.682+ 0,42 Prozent
Hang Seng26.454,26+ 0,18 Prozent
CSI 3004.949- 0,05 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,08- 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,05+ 0,011 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,42+ 0,011 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1754- 0,24 Prozent
Dollar in Yen157,67+ 0,31 Prozent
Euro in Yen185,35+ 0,07 Prozent

Rohöl

Iran-Krieg
Trump warnt vor Scheitern der Waffenruhe – Ölpreis steigtheute · 04:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
SorteKursVeränderung
Brent104,85 USD+ 0,64 USD
WTI98,94 USD+ 0,87 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WASHTEC AUF 53 (52) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 140 (155) USD - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 6,70 (11) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 45,70 (52,15) EUR - 'OP'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 260 (285) EUR - 'NEUTRAL'

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- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 36,75 (34,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (110) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT GEA GROUP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 60 (58,2) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55,80 (61,30) EUR - 'OW'

- RBC SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 270 (280) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 300 (255) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 105,50 (55) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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