Lufthansa will ITA Airways im Juni ganz übernehmen

Frankfurt, ⁠12. Mai (Reuters) - Die Lufthansa will ihre Option zur vollständigen Übernahme der italienischen ‌ITA Airways im Juni ausüben. Angesichts der Erfolgsgeschichte ⁠der ⁠Fluggesellschaft habe die Lufthansa entschieden, die Option zur Übernahme von weiteren 49 Prozent im ‌Juni diesen Jahres auszuüben, ‌sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag auf ⁠der Hauptversammlung in Frankfurt. Bisher ‌hält die ⁠Lufthansa 41 Prozent an der einstigen italienischen Staatsairline, zehn Prozent liegen ‌beim italienischen ⁠Staat. "ITA wird dadurch ⁠ab 2027 auch organisatorisch und finanziell vollständig in die Lufthansa-Gruppe integriert", ergänzte Spohr.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)