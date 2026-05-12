Lufthansa will ITA Airways im Juni ganz übernehmen
Frankfurt, 12. Mai (Reuters) - Die Lufthansa will ihre Option zur vollständigen Übernahme der italienischen ITA Airways im Juni ausüben. Angesichts der Erfolgsgeschichte der Fluggesellschaft habe die Lufthansa entschieden, die Option zur Übernahme von weiteren 49 Prozent im Juni diesen Jahres auszuüben, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Bisher hält die Lufthansa 41 Prozent an der einstigen italienischen Staatsairline, zehn Prozent liegen beim italienischen Staat. "ITA wird dadurch ab 2027 auch organisatorisch und finanziell vollständig in die Lufthansa-Gruppe integriert", ergänzte Spohr.
(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)