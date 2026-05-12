Mann wegen bewaffneten Aufruhrs im Iran hingerichtet

Reuters · Uhr
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Dubai, ⁠12. Mai (Reuters) - Im Iran ist ein Mann wegen bewaffneten Aufruhrs hingerichtet worden. Abdoldschalil Schahbachsch habe der ‌militanten sunnitischen Organisation Ansar al-Furkan angehört, die in der Provinz Sistan und ⁠Belutschistan ⁠im Südosten des Landes aktiv sei, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Der Mann sei wegen bewaffneten Aufruhrs gegen ‌die Sicherheitskräfte und Mitgliedschaft ‌in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Das Todesurteil sei vom Obersten ⁠Gerichtshof bestätigt worden.

Die Belutschen sind eine ‌ethnische und ⁠religiöse Minderheit im Iran, der überwiegend vom schiitischen Islam geprägt ist. Sie leben im Südosten ‌des Irans ⁠und in Teilen der ⁠Nachbarländer Afghanistan und Pakistan. Sistan und Belutschistan ist eine der ärmsten Provinzen im Iran.

(Reuters-Büro Dubai, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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