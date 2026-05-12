Medios wächst beim Umsatz - Prognose steht trotz Ergebnisrückgang

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Quartal bei insgesamt wachsenden Geschäften einzelne Preisrückgänge und einen Kostenanstieg bei Logistik und Energie zu spüren bekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um fast 8 Prozent auf 21,2 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Berliner sprachen von operativen und temporären Sondereffekten, zudem habe im Vorjahreszeitraum ein einmaliger Sonderertrag die Zahlen aufgehübscht. Der Umsatz wuchs derweil um knapp 9 Prozent auf 527,6 Millionen Euro. Unter dem Strich ging das Nettoergebnis um über ein Fünftel auf knapp 5 Millionen Euro zurück. Das Management bestätigte die Jahresprognose und will die Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit verschiedenen Maßnahmen stärken, unter anderem mit der Verlagerung auf lukrativere Produkte./men/zb

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