Münchener Rück fährt Neugeschäft zurück - Aktie fällt

München, 12. Mai (Reuters) - ⁠Die Münchener Rück hat angesichts bröckelnder Preise ihr Geschäft in den Verhandlungen mit den Erstversicherern deutlich zurückgefahren. In der April-Erneuerungsrunde, in der es vor allem um Geschäft in Asien geht, habe man 18,5 Prozent weniger Geschäft gezeichnet, teilte der weltweit zweitgrößte Rückversicherer am Dienstag mit. Die Preise gingen im Schnitt um 3,1 Prozent zurück. Verhandelt wurde dabei über ‌gut ein Zehntel des Geschäftsvolumens. "Die Preise bleiben das Hauptschlachtfeld - vor allem im Naturkatastrophen-Geschäft", sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan, der sich trotzdem zufrieden mit der Erneuerung zeigte. "Das Preisniveau ist weiterhin gut und die Qualität unseres Portfolios hoch." ⁠Der kleinere Rivale ⁠Hannover Rück hatte aber trotz einer ähnlichen Preisentwicklung deutlich mehr Geschäft gezeichnet.

Dass das Geschäftsvolumen der Münchener Rück zu Jahresbeginn so drastisch zurückging, irritierte die Analysten. Konzernweit lag das Minus bei fünf Prozent und wurde vor allem mit Wechselkurseffekten begründet. Das Prämienvolumen lag mit 15,0 Milliarden Euro aber deutlich unter den Expertenschätzungen. In der Schaden-Rückversicherung brach der Versicherungsumsatz sogar um 20 Prozent ein - "ziemlich dramatisch", wie die Analysten von JP Morgan schrieben. Das wirkt sich ‌auch auf das Schadenbudget aus: Die Münchener Rück kalkuliert nun mit ‌Großschäden von 18 Prozent der Prämieneinnahmen in der Sparte; bisher waren es 17 Prozent. Die Preise sänken, die Risiken blieben gleich, brachte es Buchanan auf einen Nenner. Er rechne aber damit, dass sich der Versicherungsumsatz in den nächsten Quartalen beschleunige. ⁠Die Münchener-Rück-Aktie gab 4,5 Prozent auf 477 Euro nach.

Die Bremsspuren im Kerngeschäft passen aber zur Strategie des neuen Vorstandschefs ‌Christoph Jurecka. Er will die Münchener Rück weniger abhängig ⁠vom stark schwankenden Geschäft mit Naturkatastrophen-Deckungen und anderen Großschäden machen. Die besser kalkulierbaren Sparten Lebens-Rückversicherung, der Erstversicherer Ergo und die Spezialversicherung sollen künftig 60 Prozent des Gewinns beisteuern, bisher waren es 50 Prozent.

Im ersten Quartal profitierte die Münchener Rück von einem ungewöhnlich geringen Großschaden-Aufkommen von 3,5 Prozent der Prämien. ‌Nur 130 Millionen Euro wurden für Großschäden fällig, ein Jahr ⁠zuvor war es - vor allem wegen der Waldbrände ⁠in Los Angeles - gut eine Milliarde. Für mögliche Schäden infolge des Iran-Kriegs habe die Münchener Rück vorsichtshalber 90 Millionen Euro zurückgestellt, davon 60 Millionen in der Spezialversicherung. Das sei eine vorsichtige Schätzung, zumal die meisten Rückversicherungs-Policen Kriegsausschlüsse beinhalten, sagte Buchanan. Er rechne damit, dass die indirekten Folgen des Kriegs in Form einer steigenden Inflation sich stärker niederschlügen. "Aber das kennen wir schon", gab er sich gelassen.

Die geringe Schadenlast ließ den Nettogewinn im Quartal um 57 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro nach oben schnellen, auch wenn die Kapitalanlagen nur 2,9 Prozent abwarfen. Für das Jahr kalkuliert die Münchener Rück weiter mit mehr als 3,5 Prozent. An dem Ziel ⁠eines Nettogewinns von 6,3 Milliarden Euro für das laufende Jahr hält die Münchener Rück fest.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)