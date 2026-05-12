Nach Wahldebakel - Britischer Premierminister Starmer kämpft um sein Amt

London, 12. ⁠Mai (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer berät sich am Dienstag mit Vertrauten angesichts massiven Drucks aus den eigenen Reihen über seine politische Zukunft. Vor einer entscheidenden Kabinettssitzung sprach der Regierungschef mit Parteikollegen darüber, ob er im Amt bleiben kann. ‌Mehrere Regierungsmitarbeiter waren zurückgetreten, und knapp 80 Abgeordnete seiner Labour-Partei hatten öffentlich Starmers Rücktritt gefordert. Hintergrund ist eine der schwersten Niederlagen für die Mitte-links-Partei bei ⁠den Kommunalwahlen ⁠in der vergangenen Woche.

Britischen Medienberichten zufolge haben mehrere Kabinettsmitglieder, darunter Innenministerin Shabana Mahmood und Außenministerin Yvette Cooper, Starmer aufgefordert, ein Datum für seinen Rückzug zu nennen. Der hochrangige Minister Darren Jones sagte dem Sender Times Radio am Dienstag, Starmer höre sich die Meinungen seiner Kollegen an. Es liege jedoch ‌an ihm, eine Entscheidung zu treffen. "Er hört den ‌Kollegen zu, und er spricht mit den Kollegen. Ich kann keiner Entscheidung vorgreifen, die er treffen oder nicht treffen wird", erklärte Jones.

Starmer, der seit weniger als zwei ⁠Jahren im Amt ist, hatte noch am Montag in einer Rede versprochen, die ‌zahlreichen Probleme Großbritanniens mutiger und mit ⁠mehr Nachdruck anzugehen, und an seinem Kurs festgehalten. Unmittelbar nach seiner Rede hatten jedoch weitere Abgeordnete aus verschiedenen ideologischen Flügeln der Partei öffentlich auf einen Zeitplan für seinen Abgang gedrungen, um einen parteiinternen Kampf ‌um den Vorsitz einzuleiten. Die politische ⁠Unsicherheit trieb zudem die Refinanzierungskosten des ⁠Landes in die Höhe.

Starmer hatte gewarnt, das Land werde der Labour-Partei einen Führungsstreit niemals verzeihen. Die Partei hatte erst vor zwei Jahren eine große parlamentarische Mehrheit errungen, die eigentlich das politische Chaos beenden sollte, das Großbritannien seit dem Votum für den EU-Austritt vor zehn Jahren im Griff hatte. Starmer ist bereits der vierte britische Premierminister in fünf Jahren. Die Revolte gegen ihn erfolgt nur einen Tag, bevor König Charles am Mittwoch im ⁠Parlament das Regierungsprogramm vorstellen soll.

(Bericht von Kate Holton und Sarah YoungBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)