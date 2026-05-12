Nebenwerte & KI-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt wirklich | Invest 2026 | Creator Space Live
Nebenwerte stehen aktuell besonders unter Druck – doch genau hier entstehen oft die größten Chancen. In diesem Video analysieren Daniel Wassmer (@investflow1988) und Michael Flender (@goldeseltradinginvesting) die aktuelle Marktlage und zeigen, warum kleinere Unternehmen besonders sensibel
auf Marktvolatilität reagieren.
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► Darum geht's im Video:
Gleichzeitig werfen sie einen Blick auf zwei der spannendsten Wachstumstreiber unserer Zeit: Cybersecurity und KI-Infrastruktur. Welche Geschäftsmodelle profitieren wirklich? Und wo liegen Chancen auf überdurchschnittliche Renditen? Neben konkreten Aktien wie Fastly, Houlihan Lokey oder Credo Technology geht es auch um Strategien
im Umgang mit Liquidität, Bewertung und Risiko bei Nebenwerten.
Timestamps:
00:00 ► Einführung – Nebenwerte unter Druck
02:48 ► Marktentwicklung & Software-Aktien
05:46 ► Cybersecurity als Wachstumsmarkt
08:45 ► Innovativer Cybersecurity-Player im Fokus
14:58 ► Handelsstrategien & Liquidität bei Nebenwerten
16:32 ► Fastly: Turnaround-Chance im Cybersecurity-Sektor
20:18 ► Houlihan Lokey: Spezialfall Investmentbank
26:38 ► InnoScripter: Spannendes Softwareunternehmen
27:43 ► Kraken Robotics: Chancen im maritimen Bereich
32:16 ► Credo Technology: KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber
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🕐 Das Video wurde am 29.04.2026 um 20:05 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Fastly
WKN: A2PH9T | ISIN: US31188V1008
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2PH9T-fastly
Houlihan Lokey
WKN: A14WN3 | ISIN: US4415931009
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A14WN3-houlihan-lokey
Kraken Robotics
WKN: A2DYP6 | ISIN: CA50077N1024
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2DYP6-kraken-robotics
Credo Technology
WKN: A3DE7Q | ISIN: KYG254571055
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A3DE7Q-credo-technology
Palo Alto Networks
WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A1JZ0Q-palo-alto-networks
Fortinet
WKN: A0YEFE | ISIN: US34959E1091
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A0YEFE-fortinet
CrowdStrike
WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2PK2R-crowdstrike
Hensoldt
WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/HAG000-hensoldt
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