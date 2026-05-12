Nebenwerte & KI-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt wirklich | Invest 2026 | Creator Space Live

Nebenwerte stehen aktuell besonders unter Druck – doch genau hier entstehen oft die größten Chancen. In diesem Video analysieren Daniel Wassmer (@investflow1988) und Michael Flender (@goldeseltradinginvesting) die aktuelle Marktlage und zeigen, warum kleinere Unternehmen besonders sensibel

auf Marktvolatilität reagieren.



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► Darum geht's im Video:

Gleichzeitig werfen sie einen Blick auf zwei der spannendsten Wachstumstreiber unserer Zeit: Cybersecurity und KI-Infrastruktur. Welche Geschäftsmodelle profitieren wirklich? Und wo liegen Chancen auf überdurchschnittliche Renditen? Neben konkreten Aktien wie Fastly, Houlihan Lokey oder Credo Technology geht es auch um Strategien

im Umgang mit Liquidität, Bewertung und Risiko bei Nebenwerten.



Timestamps:

00:00 ► Einführung – Nebenwerte unter Druck

02:48 ► Marktentwicklung & Software-Aktien

05:46 ► Cybersecurity als Wachstumsmarkt

08:45 ► Innovativer Cybersecurity-Player im Fokus

14:58 ► Handelsstrategien & Liquidität bei Nebenwerten

16:32 ► Fastly: Turnaround-Chance im Cybersecurity-Sektor

20:18 ► Houlihan Lokey: Spezialfall Investmentbank

26:38 ► InnoScripter: Spannendes Softwareunternehmen

27:43 ► Kraken Robotics: Chancen im maritimen Bereich

32:16 ► Credo Technology: KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber



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🕐 Das Video wurde am 29.04.2026 um 20:05 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Fastly

WKN: A2PH9T | ISIN: US31188V1008

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2PH9T-fastly



Houlihan Lokey

WKN: A14WN3 | ISIN: US4415931009

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A14WN3-houlihan-lokey



Kraken Robotics

WKN: A2DYP6 | ISIN: CA50077N1024

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2DYP6-kraken-robotics



Credo Technology

WKN: A3DE7Q | ISIN: KYG254571055

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A3DE7Q-credo-technology



Palo Alto Networks

WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A1JZ0Q-palo-alto-networks



Fortinet

WKN: A0YEFE | ISIN: US34959E1091

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A0YEFE-fortinet



CrowdStrike

WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2PK2R-crowdstrike



Hensoldt

WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/HAG000-hensoldt