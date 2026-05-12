Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Medios AG - von Montega AG

12.05.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.05.2026
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Entwicklung im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen

Medios hat am heutigen Tag die Zahlen für die ersten drei Monate des
Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, die beim Umsatz über unseren und den
Konsensschätzungen lagen, während das adj. EBITDA knapp unterhalb unserer
und der Konsensschätzungen ausfiel.

[Tabelle]

Mit 527,6 Mio. EUR lag der Umsatz in Q1/26 um 8,9% über dem Vorjahresniveau
und damit über unserer sowie der Markterwartung. Das Wachstum war erfreulich
breit aufgestellt: Alle drei operativen Geschäftsbereiche verzeichneten ein
Plus im hohen einstelligen Prozentbereich. Nach einer ebenfalls starken
Entwicklung in H2/25 wuchs der Bereich Arzneimittelversorgung (PS) um 9,0%
auf 424,3 Mio. EUR. Die Segmente Patientenindividuelle Therapien (PST: +8,4%
auf 60,4 Mio. EUR) und International Business (IB: +8,7% auf 43,0 Mio. EUR)
entwickelten sich ebenfalls positiv. Neben der verhaltenen Vorjahresbasis im
Bereich Arzneimittelversorgung (Q1/25: -2,9% yoy) unterstreicht die gute
Umsatzentwicklung die strukturelle Stärke des Geschäftsmodells im Bereich
Specialty Pharma und bestätigt unsere positive Einschätzung der
Marktpositionierung des Unternehmens.

Das adj. EBITDA ging im ersten Quartal um 7,9% auf 21,2 Mio. EUR zurück, was
einem Margenrückgang von 80 Basispunkten auf 4,0% entspricht. Dieser
Rückgang ist nach unserer Einschätzung überwiegend temporärer Natur und auf
drei Faktoren zurückzuführen. Erstens auf marktbedingte Preisrückgänge in
einzelnen Produktsegmenten sowie Verschiebungen im Produktmix, die im
Segment Arzneimittelversorgung das Ergebniswachstum trotz starker
Umsatzentwicklung auf lediglich 2,8% dämpften, Zweitens auf operative
Einmalkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Veränderungen im Vorstand.
Drittens auf einen Basiseffekt aus dem Vorjahreszeitraum, der durch einen
Einmalertrag aus dem Verkauf einer Apotheke in den Niederlanden verzerrt
war. Bereinigt um diesen Basiseffekt fällt der Ergebnisrückgang entsprechend
moderater aus. Medios hat darüber hinaus Maßnahmen eingeleitet, darunter den
gezielten Ausbau margenstärkerer Produktsegmente sowie ein Programm zur
Operational Excellence mit strukturiertem Kostenmanagement in den Segmenten
IB und PST.

Positiv hervorzuheben ist die deutliche Verbesserung des operativen
Cashflows, der sich mit 12,5 Mio. EUR deutlich verbessert hat (Q1/25: 3,6
Mio. EUR). Dieser Anstieg ist auf Fortschritte im Working Capital Management
zurückzuführen und signalisiert, dass das Unternehmen trotz des
margenseitigen Gegenwinds seine Liquiditätsbasis gezielt stärkt.

Fazit: Die Prognose für das Gesamtjahr wurde im Rahmen der Berichterstattung
bestätigt, die wir weiterhin als plausibel erachten. Zudem erwartet das
Unternehmen aus den aktuellen Gesundheitsreformen in Deutschland und Europa
keine spürbar negativen Auswirkungen auf das operative Geschäft. Vor diesem
Hintergrund bewerten wir das derzeitige Kursniveau (EV/EBITDA 2026e: 4,4x)
weiterhin als attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
unveränderten Kursziel von 24,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=79e872950dddea8bd208f70a10a2ecb6

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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