Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

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Erneuerbare Energien
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Original-Research: Nordex SE - von Montega AG

12.05.2026 / 14:46 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nordex SE

     Unternehmen:               Nordex SE
     ISIN:                      DE000A0D6554

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      12.05.2026
     Kursziel:                  44,00 EUR (zuvor: 22,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Downgrade auf 'Halten' nach sehr starker Performance

Nordex hat kürzlich den Q1-Bericht veröffentlicht und einen Earnings Call
abgehalten.

Deutlicher Margensprung in Q1: In Q1 verbuchte Nordex einen Umsatzssprung um
11% gleichermaßen im Projekt- wie auch im Servicegeschäft auf insgesamt 1,6
Mrd. EUR. Die in Q1 generierten Projektaufträge, die zu 97% aus Europa und
dort vor allem aus den Ländern Deutschland, Türkei und Schweden hereinkamen,
lagen mit einer Leistung von 1,869 GW zwar um 14,3% unter dem Vorjahr. Mit
0,91 Mio. EUR/MW erzielte Nordex aber höhere Durchschnittspreise (Q1/25:
0,87 Mio. EUR/MW), was das Unternehmen primär auf einen veränderten Länder-
und Produktmix (kleinere Projekte) und weniger auf ein verändertes
allgemeines Preisniveau zurückführt. Der gesamte Auftragsbestand im
Projektgeschäft verharrte mit 10,5 GW auf dem Level des Q4/2025, was einen
Anstieg um 27% zum Vorjahresquartal bedeutet. Besonders hervorzuheben ist
der deutliche Margensprung, der dem Unternehmen gelang. Im traditionell
margenschwächsten Quartal erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge von
8,2% (+270 BP), was uns sehr optimistisch für eine weitere dynamische
Margenverbesserung in 2026 macht. Allerdings führte der mit dem geringeren
Auftragseingang verbundene Rückgang bei den Anzahlungen zu einem negativen
FCF von -98,1 (Q1/25: +4,0) Mio. EUR.

Beeindruckende Unternehmensentwicklung in vorteilhaftem Umfeld: Seit Anfang
2025 hat das Unternehmen unsere Umsatz- und vor allem Gewinnerwartungen
regelmäßig übertroffen. Das 'mittelfristige' Margenziel des Managements
(EBITDA-Marge von 8%) wurde bereits in 2025 erreicht. Für 2026 erwartet
Nordex eine EBITDA-Marge von 8%-11% und mittelfristig sollen sogar 10-12%
erreicht werden. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten und den
Restriktionen in der weltweiten Versorgung mit Öl und Gas rückt ein Ausbau
der erneuerbaren Energien - nicht nur aufgrund des dämpfenden Einflusses auf
die Energiepreise, sondern auch in Bezug auf Resilienz und Autonomie - vor
allem in Europa wieder stärker auf die Prioritätenliste der Politik.
Politischer Rückhalt zeigt sich auch im 'Industrial Accelerator Act' der EU
zur Stärkung der Produktion in strategischen Sektoren wie der Windenergie.
Nach Ansicht des Nordex-Vorstands wäre es prinzipiell möglich, den Anteil
der Wertschöpfung in der EU zu verdoppeln. Damit düfte das Geschäftsumfeld
für Nordex für die nächsten Jahre vorteilhaft bleiben, auch wenn chinesische
Windkrafthersteller global mittlerweile die ersten 6 Plätze unter den
Turbinenherstellern belegen und zunehmend internationale Märkte in den Fokus
nehmen. Zudem scheint das Management das Unternehmen resilienter aufgestellt
zu haben in Bezug auf zuverlässige Lieferketten und das Kostenmanagement.
Nach Ansicht des Vorstands gefährden jedenfalls die Implikationen des
Iran-Kriegs aktuell noch nicht die Erreichung der Unternehmensziele.

Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich nach oben
angepasst. Nach unseren Anpassungen erwarten wir für 2027 einen Margenpeak
von 12,0% und unterstellen jetzt auch nachhaltig im TV unseres DCF-Modells
eine EBITDA-Marge in Höhe von 11% (zuvor: 8%). Damit erhöht sich unser
Kursziel deutlich auf 44,00 EUR. Nach einer Verdreifachung in den letzten 12
Monaten preist das aktuelle Kursniveau aber offenbar auch nachhaltig ein
sogar leicht günstigeres Szenario ein. Dies halten wir aufgrund des
mittelfristig zu erwartenden Umsatzrückgangs im aktuell wichtigsten Markt
Deutschland sowie der zunehmenden globalen Konkurrenz der chinesischen
Mitbewerber in einem weiterhin wachsenden Weltmarkt für eher optimistisch
und stufen die Aktie auf 'Halten' (zuvor: 'Kaufen') ab.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9c90b920e1facb014b553906901a6e80

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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