Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 12.05.2026 / 14:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.05.2026 Kursziel: 140,00 EUR (zuvor: 145,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Ausblick von Risiken behaftet, aber kerngesunde Bilanz macht Aktie fundamental attraktiv Sto hat jüngst die Zahlen für FY 2025 sowie Q1/26 bekannt gegeben und am 8. Mai in einem Earnings Call erläutert. Positiver Jahresabschluss: Das Jahr 2025 konnte Sto bei einem Umsatz von 1.591 Mio. EUR (Guidance: ca. 1,57 Mrd. EUR) sowie einem EBIT von 64,4 Mio. EUR (Guidance: 51-71 Mio. EUR) positiv abschließen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 1,3% yoy (Q4:-0,6% yoy) gelang sowohl bei der Brutto- als auch der EBIT-Marge eine Steigerung um jeweils 40 BP, wodurch unsere Ergebnisprognose (EBIT 2025e: 60,5 Mio. EUR) übertroffen wurde. Auch fiel der Free Cashflow mit 7,92 EUR je Aktie (MONe: 7,73 EUR) etwas höher aus als antizipiert. Dass die Dividende dennoch auf dem im Vorjahr deutlich reduzierten Niveau von 3,31 EUR je Kommanditvorzugsaktie verbleiben soll, werten wir dagegen angesichts der nach wie vor bärenstarken Bilanz (Net Cash: ca. 143 Mio. EUR; EK-Quote: 65,5%) als leichte Enttäuschung. Allerdings strebt Sto laut Vorstand unverändert auch anorganische Wachstumsschritte an. Witterungsbedingt verhaltener Jahresstart: Für das erste Quartal 2026 berichtete Sto aufgrund des vor allem in den Monaten Januar und Februar kalten Winterwetters sowie der anhaltenden Bauflaute über einen Umsatzrückgang von 1,9% yoy auf 318,5 Mio. EUR (FX-bereinigt: -1,0% yoy). Der in Q1 aufgrund der Saisonalität des Geschäftsverlaufs für gewöhnlich erzielte aber nicht bezifferte Fehlbetrag hat sich laut dem Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr vergrößert. Der durch den Irankrieg ab Ende des ersten Quartals spürbare Preisdruck auf der Beschaffungsseite schlug sich wohlgemerkt noch nicht im Quartalsergebnis nieder. Im April lag zumindest der Umsatz im Sto-Konzern nach erster Indikation jedoch über dem Vorjahreswert und den Erwartungen. Ausblick von Risiken behaftet: Im Gesamtjahr 2026 rechnet Sto mit einem leichten Umsatzwachstum auf 1,62 Mrd. EUR sowie einem EBIT zwischen 56 und 76 Mio. EUR. Wenngleich sich der Vorstand zufrieden mit der aktuellen Auslastung zeigte und die Baugenehmigungen (Neubau-Wohnungen DE 2025: +10,6% yoy) zuletzt Rückenwind für 2026 ff. versprachen, spiegelt sich im Ausblick die vorherrschende Unsicherheit wider. So müsse 'damit gerechnet werden, dass der Krieg zu weiteren Preiserhöhungen auf der Beschaffungsseite führt'. Auch 'Einschränkungen bei der Durchführung der Geschäftstätigkeit oder der Versorgung mit Rohstoffen, Zukaufprodukten und Energie können nicht ausgeschlossen werden.' Zwar schätzen wir das unmittelbare Umsatz-Exposure in der Region Nahost als vergleichsweise gering ein (MONe: <5%), doch weist das Produktportfolio bei den Produktionskosten eine relativ starke Abhängigkeit vom Ölpreis auf. So machten EPS/XPS (Polystyrol) in 2025 ca. 64% des Dämmplattenabsatzes aus. Den Materialpreisanstieg in diesem Bereich dürfte Sto angesichts des ohnehin angespannten Marktumfelds nur eingeschränkt und zeitverzögert an die Kunden weitergeben können. Umgekehrt sehen wir die strukturellen Treiber durch den Energiepreisschock und nicht zuletzt die Klimaziele (erforderliche Sanierungsquote: 1,9% vs. 2025: 0,7%) weiterhin begünstigt. Fazit: Sto dürfte aufgrund der weiterhin schwierigen Marktbedingungen auch 2026 noch nicht zu historischen Margenniveaus zurückkehren. Die krisenfeste Bilanz und der zuletzt deutliche Kursrückgang (3M: -23,9%) machen die Aktie dennoch fundamental attraktiv (Cash-bereinigtes KGV: 7,2x). Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem nur leicht reduzierten Kursziel von 140,00 EUR (zuvor: 145,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8165bb41c1db8fd0945b20376f31ae31 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=bf25077c-4df8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2326174 12.05.2026 CET/CEST °