Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG

12.05.2026 / 14:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Sto SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0007274136

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.05.2026
     Kursziel:                  140,00 EUR (zuvor: 145,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Ausblick von Risiken behaftet, aber kerngesunde Bilanz macht Aktie
fundamental attraktiv

Sto hat jüngst die Zahlen für FY 2025 sowie Q1/26 bekannt gegeben und am 8.
Mai in einem Earnings Call erläutert.

Positiver Jahresabschluss: Das Jahr 2025 konnte Sto bei einem Umsatz von
1.591 Mio. EUR (Guidance: ca. 1,57 Mrd. EUR) sowie einem EBIT von 64,4 Mio.
EUR (Guidance: 51-71 Mio. EUR) positiv abschließen. Trotz eines leichten
Umsatzrückgangs von 1,3% yoy (Q4:-0,6% yoy) gelang sowohl bei der Brutto-
als auch der EBIT-Marge eine Steigerung um jeweils 40 BP, wodurch unsere
Ergebnisprognose (EBIT 2025e: 60,5 Mio. EUR) übertroffen wurde. Auch fiel
der Free Cashflow mit 7,92 EUR je Aktie (MONe: 7,73 EUR) etwas höher aus als
antizipiert. Dass die Dividende dennoch auf dem im Vorjahr deutlich
reduzierten Niveau von 3,31 EUR je Kommanditvorzugsaktie verbleiben soll,
werten wir dagegen angesichts der nach wie vor bärenstarken Bilanz (Net
Cash: ca. 143 Mio. EUR; EK-Quote: 65,5%) als leichte Enttäuschung.
Allerdings strebt Sto laut Vorstand unverändert auch anorganische
Wachstumsschritte an.

Witterungsbedingt verhaltener Jahresstart: Für das erste Quartal 2026
berichtete Sto aufgrund des vor allem in den Monaten Januar und Februar
kalten Winterwetters sowie der anhaltenden Bauflaute über einen
Umsatzrückgang von 1,9% yoy auf 318,5 Mio. EUR (FX-bereinigt: -1,0% yoy).
Der in Q1 aufgrund der Saisonalität des Geschäftsverlaufs für gewöhnlich
erzielte aber nicht bezifferte Fehlbetrag hat sich laut dem Unternehmen im
Vergleich zum Vorjahr vergrößert. Der durch den Irankrieg ab Ende des ersten
Quartals spürbare Preisdruck auf der Beschaffungsseite schlug sich
wohlgemerkt noch nicht im Quartalsergebnis nieder. Im April lag zumindest
der Umsatz im Sto-Konzern nach erster Indikation jedoch über dem
Vorjahreswert und den Erwartungen.

Ausblick von Risiken behaftet: Im Gesamtjahr 2026 rechnet Sto mit einem
leichten Umsatzwachstum auf 1,62 Mrd. EUR sowie einem EBIT zwischen 56 und
76 Mio. EUR. Wenngleich sich der Vorstand zufrieden mit der aktuellen
Auslastung zeigte und die Baugenehmigungen (Neubau-Wohnungen DE 2025: +10,6%
yoy) zuletzt Rückenwind für 2026 ff. versprachen, spiegelt sich im Ausblick
die vorherrschende Unsicherheit wider. So müsse 'damit gerechnet werden,
dass der Krieg zu weiteren Preiserhöhungen auf der Beschaffungsseite führt'.
Auch 'Einschränkungen bei der Durchführung der Geschäftstätigkeit oder der
Versorgung mit Rohstoffen, Zukaufprodukten und Energie können nicht
ausgeschlossen werden.' Zwar schätzen wir das unmittelbare Umsatz-Exposure
in der Region Nahost als vergleichsweise gering ein (MONe: <5%), doch weist
das Produktportfolio bei den Produktionskosten eine relativ starke
Abhängigkeit vom Ölpreis auf. So machten EPS/XPS (Polystyrol) in 2025 ca.
64% des Dämmplattenabsatzes aus. Den Materialpreisanstieg in diesem Bereich
dürfte Sto angesichts des ohnehin angespannten Marktumfelds nur
eingeschränkt und zeitverzögert an die Kunden weitergeben können. Umgekehrt
sehen wir die strukturellen Treiber durch den Energiepreisschock und nicht
zuletzt die Klimaziele (erforderliche Sanierungsquote: 1,9% vs. 2025: 0,7%)
weiterhin begünstigt.

Fazit: Sto dürfte aufgrund der weiterhin schwierigen Marktbedingungen auch
2026 noch nicht zu historischen Margenniveaus zurückkehren. Die krisenfeste
Bilanz und der zuletzt deutliche Kursrückgang (3M: -23,9%) machen die Aktie
dennoch fundamental attraktiv (Cash-bereinigtes KGV: 7,2x). Wir bestätigen
das Rating 'Kaufen' mit einem nur leicht reduzierten Kursziel von 140,00 EUR
(zuvor: 145,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8165bb41c1db8fd0945b20376f31ae31

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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