Pakistan: Zehn Tote bei Bombenanschlag nahe afghanischer Grenze

Dera ⁠Ismail Khan, 12. Mai (Reuters) - Bei einem Bombenanschlag auf einen Markt im Nordwesten Pakistans nahe der Grenze zu Afghanistan sind Polizeiangaben ‌zufolge zehn Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Polizisten ⁠und ⁠acht Zivilisten, teilte ein ranghoher Polizeivertreter am Dienstag mit. Rund 30 weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, teilten die Rettungskräfte mit. Der ‌Anschlag droht die Spannungen ‌zwischen Pakistan und Afghanistan weiter zu verschärfen.

Erst am Samstag waren in derselben Region 15 ⁠Polizisten bei einem Autobombenanschlag und einem anschließenden ‌Überfall getötet worden. ⁠Die Regierung in Islamabad wirft Afghanistan vor, Extremisten Unterschlupf zu gewähren, die von dort aus Anschläge im benachbarten ‌Pakistan planen. ⁠Die in Afghanistan herrschenden radikal-islamischen ⁠Taliban weisen die Vorwürfe zurück und bezeichnen die Gewalt als innerpakistanisches Problem. Die Spannungen haben auch schon zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt.

(Bericht von Saud Mehsud, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)