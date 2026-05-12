Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 110,85 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,19 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/zb

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Shell von hohen Ölpreisen beflügelt - Kappt aber Aktienrückkäufe07. Mai · dpa-AFX
Shell von hohen Ölpreisen beflügelt - Kappt aber Aktienrückkäufe
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen