Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Finanzhilfen in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Finanzhilfen in Deutschland:

"Der Staat zahlt 2026 laut Steuerzahlerbund rund 80 Milliarden Euro an Subventionen, Finanzhilfen und Steuervergünstigungen. Das ist eine Summe, bei der man innehalten sollte. Man könnte fragen, ob wirklich jede dieser Hilfen noch sinnvoll ist. Man könnte prüfen, ob der Staat tatsächlich dauerhaft Geschäftsmodelle und Brancheninteressen stützen muss. Man könnte. In Deutschland aber kommt man meistens nur bis zur Überschrift. Dann meldet sich schon der erste Verband. (.) Ein Geschäftsmodell, das 100 statt 90 Prozent Subventionen braucht, um am Markt zu bestehen, taugt nichts. Und ein Staat, der überall sparen will, aber nirgends kürzen kann, hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem."/yyzz/DP/he