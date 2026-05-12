Proteste gegen Standortschließung bei VW-Entwicklungstochter IAV

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Berlin,12. ⁠Mai (Reuters) - In Berlin haben mehrere Hundert Mitarbeiter der Volkswagen-Entwicklungstochter IAV gegen die Schließung ihres Standorts ‌und die Verlagerung der Jobs ins Ausland protestiert. "Wir lassen uns nicht ⁠vergraulen", ⁠sagte die Betriebsratsvorsitzende Tanja Schneider am Dienstag bei einer Demonstration vor dem Unternehmensgelände. Die IAV habe keine langfristige ‌Überlebenschance, wenn der Standort ‌geschlossen werde.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu dem Protest gegen ⁠die Pläne des Unternehmens aufgerufen, ‌1400 Arbeitsplätze in ⁠Deutschland bis Mitte 2027 abzubauen und den Standort in Berlin zu schließen. Volkswagen hält ‌die ⁠Hälfte der Anteile an ⁠dem Entwicklungsdienstleister IAV. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Rachel More, geschrieben von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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