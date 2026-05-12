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Qualcomm - Neues Allzeithoch: per erneutem Allzeithoch

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HSBC Daily Trading

Neues Allzeithoch: per erneutem Allzeithoch

Das Anfang Mai ausgemachte Nachholpotenzial hat die Qualcomm-Aktie in Rekordtempo abgearbeitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. Mai). Per Saldo liefert der Technologietitel damit auch nochmals ein hervorragendes Beispiel für unseren Gap-Trading-Ansatz: Aufwärtskurslücken als Signal der Stärke zu interpretieren. Fortan dienen die gerissenen Gaps als Unterstützungen – dazu später mehr. In Rekordtempo hat das Papier gestern sogar das bisherige Allzeithoch vom Juni 2024 bei 230,63 USD übertroffen – erneut per Aufwärtsgap (228,05/231,20 USD). Der Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt nochmals für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen, zumal die Kursentwicklung der letzten Jahre damit eine nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 120 USD und 230 USD bildet. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Während das gestrige Gap und das Hoch vom Oktober 2025 bei 205,95 USD erste Rückzugslinien definieren, bildet eine weitere Aufwärtskurslücke bei 187,64/187,22 USD eine Unterstützung von strategischer Tragweite. Je nach Risikoneigung können Anlegerinnen und Anleger eines der genannten Niveaus zur Gewinnsicherung heranziehen.

Qualcomm (Daily)

Chart Qualcomm
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Qualcomm

Chart Qualcomm
Quelle: LSEG, tradesignal²



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