ROUNDUP: Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld

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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschafft. Dazu seien Wandelanleihen im Volumen von 116 Millionen Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Angepeilt hatte das Unternehmen ein Volumen von etwa 125 Millionen Euro. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Verzinsung von 2,625 Prozent, was der Mitte der zuvor angegebenen Spanne entspricht.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 6,5313 Euro. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit etwa 7,1844 Euro. Außerdem wurden zeitgleich bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen./he/tav

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