ROUNDUP: Mahle schließt Werk mit 350 Mitarbeitern in Neustadt

NEUSTADT AN DER DONAU/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Mahle will seinen Standort im bayerischen Neustadt an der Donau mit rund 350 Beschäftigten schließen. Als Gründe nennt das Stuttgarter Unternehmen auslaufende Kundenaufträge, gleichzeitig rückläufige Marktentwicklungen sowie einen gestiegenen Kostendruck durch asiatische Wettbewerber in Europa, weshalb Mahle sein Umsatzniveau nicht mehr halten könne. "Das macht einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb unmöglich", heißt es laut Mitteilung. IG Metall und Betriebsrat widersprechen.

Ab Ende 2026 sollen die Produktionslinien schrittweise heruntergefahren und die Belegschaft entsprechend reduziert werden. Vollständig geschlossen werden soll der Standort dann im ersten Halbjahr 2027. Das Unternehmen spreche mit Arbeitnehmervertretern über sozialverträgliche Lösungen, hieß es. In dem seit 1987 bestehenden Werk werden Firmenangaben zufolge hauptsächlich Klimageräte für Premium-Pkw produziert.

Scharfe Kritik von IG Metall

Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert den Schritt: "Dass der Arbeitgeber den Beschäftigten nun offen die Schließung ihres Werks ankündigt, ist ein Skandal", sagt der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Regensburg, Rico Irmischer.

Vorangegangen waren laut Gewerkschaft mehrere ergebnislose Verhandlungsrunden über die Zukunft des Werks und Warnstreiks. Auch am Dienstag hatte die IG Metall ab 14.15 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Rund 300 Mitarbeiter hätten sich beteiligt, hieß es. Dies zeige, "dass die Rechnung des Managements nicht aufgeht", sagt Irmischer. "Das Werk steht komplett still - und die Beschäftigten werden sich mit aller Kraft gegen diese Schließungspläne wehren."

Auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Mahle, Boris Schwürz, kritisierte die Schließungspläne. "Was hier in Neustadt passiert, ist ein Frontalangriff auf eine engagierte, leistungsfähige Belegschaft", sagt er. "Die Geschlossenheit und Entschlossenheit, die wir heute hier sehen, sendet ein sehr klares Signal an die Konzernzentrale in Stuttgart."

Unbefristeter Streik angedroht

Der Warnstreik sei eine letzte Warnung, sagt Irmischer. "Wenn das Management trotz Stillstand der Produktion und trotz dieses klaren Signals an seinen Schließungsplänen festhält, dann werden wir als nächstes unbefristet streiken. Die Beschäftigten sind entschlossen, diesen Kampf zu führen."

Mahle hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. 2025 ging der Umsatz von 11,68 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 11,26 Milliarden Euro zurück. Das Konzernergebnis sank von 22 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Damit hatte Mahle aber immerhin das dritte Jahr in Folge schwarze Zahlen geschrieben, nach zuvor mehreren Jahren mit Verlusten.

Wie andere Zulieferer oder Autohersteller spart auch Mahle. So hatte das Unternehmen Ende des vergangenen Jahres zum Beispiel angekündigt, in der Verwaltung weltweit 1.000 Stellen zu streichen. Zum Ende des vergangenen Jahres beschäftigte Mahle weltweit 64.242 Menschen und damit 3.466 weniger als im Vorjahr - ein Rückgang von gut fünf Prozent./ruc/DP/jha