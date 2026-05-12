Rückruf: Salmonellen in Instant-Nudelgericht entdeckt

NEUDROSSENFELD (dpa-AFX) - Wegen Salmonellen ruft eine Firma aus Oberfranken ihr Instant-Nudelgericht mit Huhn-Geschmack zurück. Bei einer Untersuchung seien in dem Produkt die Krankheitserreger nachgewiesen worden, teilte die Firma SLCO mit Sitz in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) im Rahmen einer Lebensmittelwarnung mit. Das Produkt werde bundesweit bei Kaufland, Famila und Combi verkauft. Betroffen sind die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.04.2027.

Verbraucher sollten das Gericht nicht essen, warnte die Firma. Salmonellen können gesundheitliche Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit und Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem, hieß es.

Kunden können das Produkt demnach in allen betroffenen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Preis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet./kls/DP/he