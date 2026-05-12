Russland senkt Prognose für Wirtschaftswachstum auf 0,4 Prozent

Moskau, 12. ⁠Mai (Reuters) - Die russische Regierung senkt nach einem schwachen ersten Quartal ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum. Für das laufende Jahr werde die Vorhersage für den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,3 auf 0,4 Prozent gekappt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak ‌der Zeitung "Wedomosti" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Für 2027 wurde die Prognose von 2,8 auf 1,4 Prozent halbiert. Dabei hatte Präsident Wladimir Putin ein ⁠stärkeres Wachstum ⁠gefordert.

"Die wirtschaftliche Dynamik ist zyklisch", sagte Nowak und verwies auf den von hohen Militärausgaben für den Krieg gegen die Ukraine getriebenen Aufschwung 2023 und 2024. "Nach einer Phase hohen Wachstums gibt es immer eine Korrektur." Die Wirtschaft stehe unter beispiellosem Druck durch westliche Sanktionen. Hinzu kommen regelmäßige Angriffe der Ukraine ‌auf kriegswichtige Betriebe und die Ölindustrie.

Die russische Wirtschaft ‌ist im zurückliegenden ersten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Dies war der erste Rückgang seit drei Jahren. Experten führen das auf eine Folge von Steuererhöhungen zu Jahresbeginn ⁠und hohen Preisabschlägen für russisches Öl infolge westlicher Sanktionen zurück.

Nowak zufolge wird in ‌der Haushaltsplanung für 2026 weiterhin ein ⁠Ölpreis von 59 Dollar pro Barrel zugrunde gelegt. Für die nächsten drei Jahre soll der Preis bei 50 Dollar pro Barrel liegen. "Es ist wichtig, weiterhin eine pragmatische und konservative Politik zu verfolgen", sagte Nowak ‌mit Blick auf den Krieg im ⁠Nahen Osten, der weltweit steigende Energiepreise ⁠zur Folge hat, von denen Russland profitiert. "Die Krise führt zwar zu höheren Exporteinnahmen aus Öl und Gas, dieser Effekt ist jedoch nicht von langer Dauer."

Präsident Putin hatte die Regierung aufgefordert, das Wachstum 2026 wieder anzukurbeln. Im vergangenen Monat wies er hochrangige Beamte wegen der nachlassenden Konjunktur zurecht und forderte sie auf, neue Wege zur Stützung der Wirtschaft zu finden. Nowak sagte dazu: "Die Regierung arbeitet systematisch daran, wieder nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen, ⁠um die nationalen Entwicklungsziele zu erreichen."

(Bericht von Darya Korsunskaya, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)