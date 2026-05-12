Schaeffler AG: Transformation und Trends wie E-Mobilität und Humanoide liefern Wachstumspotenzial

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler AG beweist im ersten Quartal 2026 nicht nur operative Resilienz, sondern stellt auch entscheidende Weichen für die Zukunft. Während das etablierte Kerngeschäft solide Erträge abwirft, treibt der Konzern seine strategische Neuerfindung durch Investitionen in Elektromobilität, zukunftsweisende Robotik und digitale Fertigungswelten konsequent voran.

Solides Fundament und starke Quartalsergebnisse im Frühjahr 2026

Der am 5. Mai 2026 veröffentlichte Q1-Bericht der Schaeffler AG unterstreicht die finanzielle Resilienz des Konzerns in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld. Mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 1,0 Prozent auf exakt 5,76 Milliarden Euro übertraf das Unternehmen die Schätzungen der Experten merklich. Besonders erfreulich ist die Steigerung der EBIT-Marge vor Sondereffekten auf 5,0 Prozent, verglichen mit 4,7 Prozent im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow lag mit minus 209 Millionen Euro zwar im negativen Bereich, was laut Konzernführung jedoch auf rein saisonale und umstrukturierungsbedingte Effekte zurückzuführen ist. Aus der Konzernperspektive wertet CEO Klaus Rosenfeld diesen Jahresauftakt als vollen Erfolg und bestätigte die Gesamtjahresprognose für 2026. Diese operative Stabilität wird durch das wachsende Vertrauen des Kapitalmarkts flankiert, was sich sowohl in der erfolgreichen MDAX-Aufnahme im März 2026 als auch in der auf der Hauptversammlung im April beschlossenen Dividende von 0,30 Euro je Aktie widerspiegelt.

Antriebstechnologien und Elektromobilität als Treiber der Transformation

Im Zentrum der strategischen Neuausrichtung steht die Sparte E-Mobility, die sich zunehmend als entscheidender Wachstumsmotor positioniert. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete dieser Bereich ein signifikantes, währungsbereinigtes Umsatzplus von 6,0 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro. Aus Sicht des Konzerns ist dieses Wachstum maßgeblich auf erfolgreiche Produkthochläufe und steigende Nachfragen in den Schlüsselregionen Europa und Asien/Pazifik zurückzuführen. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge der Sparte E-Mobility deutlich von minus 23,1 Prozent im Vorjahr auf minus 17,8 Prozent, was die verbesserte operative Performance in den Werken sowie positive Volumeneffekte im ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluss mit Vitesco belegt. Während die klassische Sparte Powertrain & Chassis mit einem Umsatz von 2,14 Milliarden Euro und einer starken, zweistelligen EBIT-Marge von 11,5 Prozent weiterhin als solider Ertragsbringer fungiert, demonstriert Schaeffler hiermit eindrucksvoll die Fähigkeit, das lukrative Bestandsgeschäft zur Finanzierung zukunftsweisender Antriebstechnologien zu nutzen.

Humanoide Robotik als hochprofitables Zukunftsfeld

Über die klassische Automobilzulieferung hinaus erschließt Schaeffler mit großem Nachdruck den Zukunftsmarkt der humanoiden Robotik. Der Konzern positioniert sich hierbei nicht als eigenständiger Roboterhersteller, sondern als essenzieller Technologiepartner und Lieferant von Schlüsselkomponenten wie leistungsstarken, kompakten elektromechanischen Linearaktoren und hochintegrierten Elektromotoren. Die strategische Perspektive des Managements ist klar definiert: Schaeffler plant, seine jahrzehntelange Fertigungskompetenz und Industrialisierungsexzellenz im Bereich der Bewegungstechnologie zu nutzen, um diese hochkomplexen Subsysteme bei weltweit steigender Nachfrage nach Humanoiden absolut kosteneffizient zu skalieren. Um dieses Ziel zu forcieren, hat das Unternehmen sein internationales Partnernetzwerk im ersten Halbjahr 2026 durch neue Kooperationen mit chinesischen und britischen Technologieunternehmen strategisch ausgebaut. Für Investoren bedeutet dies, dass sich Schaeffler frühzeitig lukrative Marktanteile in einem Sektor sichert, der das Potenzial besitzt, die industrielle Fertigung von Grund auf zu revolutionieren.

Industrial Metaverse und die digitale Fabrik von morgen

Die Vision der digitalen Fertigung rundet das Zukunftsprofil der Schaeffler AG ab und ist technologisch eng mit den Fortschritten in der modernen Robotik verzahnt. Im April 2026 wurde der Konzern für sein wegweisendes Industrial Metaverse mit dem renommierten Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Aus der Managementperspektive ist diese Technologie ein massiver Hebel zur Kostenreduktion, da sie eine tiefgreifende Verzahnung von digitaler Simulation und realer Werksproduktion ermöglicht. Durch die Erschaffung realistischer, dreidimensionaler Abbilder der Produktionsanlagen können komplexe Prozesse optimiert und die Steuerung von autonomen Transportsystemen sowie humanoiden Robotern vor dem Echtbetrieb im virtuellen Raum trainiert werden. Diese Integration sogenannter Physical AI befähigt Schaeffler, bisher als zu teuer oder zu fehleranfällig geltende Automatisierungsschritte erstmals wirtschaftlich hochskalierbar in die eigenen Fabriken zu übertragen, was langfristig die Rendite und die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichert.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Schaeffler AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Schaeffler AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU3624, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Schaeffler AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 7,50 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Schaeffler AG an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 7,50 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die Schaeffler AG am 18.06.2027 auf oder über 7,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 12.05.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK