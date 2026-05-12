Der US-Bundesstaat Texas wirft dem Streamingdienst Netflix vor, seine Kunden auszuspähen und von sich abhängig zu machen. ‌Die Plattform spioniere Kinder und andere Nutzer aus, indem sie deren ⁠Daten ohne ⁠Einwilligung sammle und so gestaltet sei, dass die Nutzer süchtig nach ihr würden, schrieb der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton am Montag ‌in seiner Klage. Netflix ‌habe den Verbrauchern jahrelang vorgegaukelt, keine Nutzerdaten zu sammeln oder weiterzugeben, habe ⁠in Wirklichkeit jedoch Sehgewohnheiten und Präferenzen ‌nachverfolgt, die Daten ⁠weiterverkauft und damit jährlich Milliarden von Dollar verdient.

"Wenn Sie Netflix schauen, schaut Netflix Sie", heißt es ‌in der ⁠Klage, die beim Bezirksgericht ⁠in Collin County eingereicht wurde. Von Netflix war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.